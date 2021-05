Cote d'Ivoire: Leadership et autonomisation des femmes - Laure Baflan Donwahi, présidente de la nouvelle plateforme

Laure Baflan Donwahi, maire de la commune de Mayo, dirige désormais la Plateforme nationale du leadership et de l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. Elle a été portée à la tête de cette structure par ses sœurs au terme de la Conférence des femmes leaders des régions du pays tenue le 20 mai, au Centre de conférences du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, au Plateau.

Avec pour thème : « Leadership des femmes et développement local », cette conférence vise à contribuer à l'émergence du leadership féminin par la pleine participation des femmes à la vie politique, économique et sociale, au niveau régional et local.

Il s'agit pour les participantes de présenter des exemples concrets et inspirants de leadership féminin engagé au niveau territorial ; d'échanger les expériences et bonnes pratiques et surtout de formuler des recommandations relatives aux problématiques majeures de développement du leadership féminin aux niveaux régional et local.

Avec pour missions, entre autres, de mettre en évidence les questions relatives à leur représentativité dans les instances nationale, régionale et locale ainsi que leur autonomisation, la Conférence des femmes leaders s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'appui aux autorités régionales et locales, à travers des initiatives concrètes d'insertion socio-économique des jeunes (Paarl-Ci).

Ce projet, faut-il le souligner, est co-financé par l'Union européenne (Ue) et l'Association internationale des maires francophones (Aimf). Au terme des échanges, les participantes ont formulé et soumis des recommandations au gouvernement. Entre autres, actualiser les statistiques de représentativité des femmes dans les différentes institutions et différents organismes, appliquer les textes relatifs à la promotion de la femme, permettre aux femmes leaders d'obtenir les changements souhaités, les aider à améliorer leur inclusion financière et taux de bancarisation.