Sénégal: Diourbel - PROVALE-CV va réaliser des périmètres maraîchers sur une vingtaine d'hectares

Diourbel — Des périmètres maraîchers seront réalisés sur une vingtaine d'hectares particulièrement à Camb Souf, une localité de Diourbel (centre), dès la première année de mise en oeuvre du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV), a appris l'APS de son équipe de coordination.

"A Diourbel, le PROVALE-CV a lancé des travaux qui permettent de réaliser environ une vingtaine d'hectares de périmètres maraîchers, notamment à Camb Souf, en une seule année de mise en œuvre", a indiqué Arona Doumbia, responsable du suivi-évaluation du projet.

Il intervenait mercredi à un atelier de lancement des activités du volet promotion de l'entrepreneuriat et création d'emploi du projet censé avoir à terme un impact significatif sur les conditions de vie des populations rurales.

Les groupes cibles de ce projet sont les jeunes, hommes et femmes de 18 à 35 ans en activité ou ayant bénéficié d'une formation en insertion. Les femmes et hommes entrepreneurs de plus de 35 ans en activité sont également éligibles.

Cet atelier, peut être considéré comme un appel à candidature pour les porteurs de projets et les entreprises locales, a laissé entendre M. Doumbia.

Au moins, 700 à 800 micro-entreprises seront promues à Diourbel dans le cadre de la création des 28.000 emplois attendus du projet, a-t-il fait savoir en assurant que les huit régions d'intervention du projet auront une répartition équitable des ressources, emplois et nouvelles entreprises.

En dehors du volet aménagement de terres agricoles en Casamance où beaucoup de projets sont prévus, les huit régions cibles auront chacune 4 milliards FCFA sur les 80 milliards du projet, a relevé Arona Dioumbia.

"Nous avons 80 milliards FCFA, on peut dire que les 40 milliards sont engagés. Nous avons signé près de 71 contrats et conventions. Dans la zone sud 45 ouvrages de retenus et digues anti-sel qui sont en train d'être réalisés pour aménager 6 mille hectares", a-t-il insisté.