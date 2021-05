Mozambique: Les déplacés de Palma ont besoin de tout - L'Archidiocèse de Nampula commence la construction de 200 maisons

Maputo — l'attaque du 24 mars contre la ville de Palma (voir Fides 27/4/2021) a aggravé la situation humanitaire déjà lourde dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique. Avant l'attaque de Palma, plus de 696 200 personnes étaient déjà déplacées dans le nord du Mozambique. Cela représente une augmentation d'environ 28 000 déplacés depuis la fin de 2020, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Selon l'organisation humanitaire, près de 900 000 personnes devraient faire face à une grave crise alimentaire entre Cabo Delgado, Niassa et Nampula, avant la récolte d'avril à septembre. Le conflit, qui provoque le déplacement continu des habitants, a perturbé les activités agricoles et paralysé les marchés et les activités de pêche, car les communautés de pêcheurs ont été contraintes de se réfugier loin de la côte, en particulier dans les districts du nord de la province. En outre, la récolte dans la zone côtière et intermédiaire des provinces de Cabo Delgado et de Nampula devrait être inférieure à la moyenne, en raison de précipitations irrégulières, de températures anormalement élevées et de dommages causés par des ravageurs tels que Spodoptera frugiperda.

Pour accueillir les personnes déplacées, le gouvernement a mis en place un centre de transit dans le complexe du Centre sportif de Pemba, d'une capacité d'accueil d'environ 400 personnes. Avec l'arrivée de plusieurs bateaux de réfugiés au cours du week-end dernier, le nombre de personnes vivant dans le centre est passé à 213, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées et les femmes enceintes.

Outre les organisations internationales et la société civile, l'Église catholique s'est également engagée à fournir une assistance aux personnes déplacées.

L'Archidiocèse de Nampula a lancé un projet de construction de 200 maisons pour accueillir des milliers de personnes déplacées qui sont actuellement hébergées par l'archidiocèse dans des tentes.

Les 200 familles comptant au total environ 3 170 personnes ont pour la plupart fui l'attaque du 24 mars à Palma. La ville a été officiellement prise par les forces gouvernementales au groupe de djihadistes qui se sont déclarés adhérents de l'État islamique. Mais des sources locales rapportent des attaques autour de la ville et on craint même que la prochaine cible des djihadistes soit la ville de Pemba, siège du diocèse homonyme, sur le territoire duquel Palma tombe. Enfin, il convient de rappeler que les djihadistes contrôlent la ville portuaire de Mocímboa da Praia depuis août dernier.