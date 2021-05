Cote d'Ivoire: Genre et compétitivité des entreprises - La Chaire UNESCO partage les avantages du label de certification GECE

Créé par par la Chaire Unesco « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » et lancé depuis le 18 février 2021, dans le but d'évaluer la pratique du genre dans les entreprises, le label de certification Genre et compétitivité des entreprises (Gece) poursuit son chemin.

Dans le cadre d'un suivi rigoureux, la Chaire Unesco a jugé bon de marquer un arrêt pour évaluer le parcours dudit label et exposer ses avantages aux responsables d'entreprise.

Ainsi, le 20 mai, cette organisation, dirigée par Euphrasie Kouassi Yao, a initié une rencontre d'informations à son siège situé à la Riviera (Cocody).

D'emblée, l'administratrice de la Chaire a fait comprendre aux responsables d'entreprise que les questions du genre et de l'environnement sont devenues des exigences pour la compétitivité et la modernisation des entreprises. Fort de ce constat, son institution a mis en place cet outil pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de la démarche du genre afin de répondre aux normes et exigences de la mondialisation.

Face aux invités, l'ancienne ministre s'est dit convaincue que « la promotion du genre améliorera la compétitivité. C'est pour cette raison, précise-t-elle, que le Gece est mis à la disposition de toutes les structures. Y compris les Ong, les entreprises privées, publiques ou les institutions. Car « le Gece crée un environnement favorable pour que les hommes et les femmes de vos entreprises affirment encore plus leurs potentiels ».

A sa suite, Olga Kouassi, directrice du bureau national, organe certificateur, est revenue sur le processus de certification qui obéit à une démarche crédible. « Ce processus va de 6 mois à plus en fonction du passif de l'entreprise en matière de politique du genre, de son engagement et de ceux des employés en faveur de la démarche », explique-t-elle.

Toutefois, précise-t-elle, avant le démarrage du processus, une équipe d'experts en genre est mise à disposition de l'entreprise pour l'accompagner.

Faut-il le rappeler, les premières entreprises certifiées Gece seront connues, selon Euphrasie Yao, dans le mois de septembre 2021.