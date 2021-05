Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Amadou Koné lance une vaste campagne de sensibilisation

Résolument engagé à lutter contre les accidents de la circulation particulièrement meurtriers depuis quelques temps en Côte d'Ivoire, le Ministre Amadou Koné opte pour la participation inclusive.

Face à plus de 250 délégués du transport routier venus de toutes les contrées du pays, Amadou Koné a, le mercredi 26 mai 2021 dans le hall de l'auditorium de la Caistab, lancé une grande campagne de sensibilisation. C'était en présence du Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, le Général Alexandre Apalo Touré et du Directeur Général de la Police Nationale, le Général Youssouf Kouyaté.

Le premier responsable des transports ivoirien a, après avoir salué la présence massive des transporteurs, déploré la recrudescence des accidents de la route. Il a déploré cette ampleur des accidents malgré tous les efforts fournis par l'Etat pour moderniser et professionnaliser le secteur.

Selon lui, ces accidents qui relève plus du facteur humain, représentent une perte économique tant au niveau du transporteur qu'au niveau de l'Etat. Amadou Koné a, pour ce faire, souhaité une plus grande implication des transporteurs dans la sensibilisation et la formation des chauffeurs.

« Aidez-nous à régler le problème des accidents en amont, en évitant de donner vos véhicules à des gens qui n'ont pas le certificat d'aptitude de conducteur routier comme l'exige la loi. Vous dépenser énormément d'argent pour acquérir des camions et les cars. Des efforts souvent réduits à zéro du fait des conducteurs indélicats. Et pour l'Etat, c'est plus de 300 milliards de francs CFA que ces accidents font perdre à l'économie nationale », a regretté le Ministre Amadou Koné. Avant d'annoncer pour bientôt une vaste opération de répression contre l'incivisme et l'insécurité routière.

Il a profité pour dénoncer l'augmentation abusive du tarif du transport par certaines compagnies. Pour lui, rien ne justifie en réalité cette augmentation abusive. Il a donc invité ces compagnies à revenir aux anciens prix.

Heureux de cette initiative de proximité du Ministre Amadou Koné, les transporteurs ont promis s'inscrire entièrement dans les sillons tracés dans le cadre de la modernisation et de la professionnalisation du secteur.

Quant au Directeur Général de la Police Nationale, Général Youssouf Kouyaté et au Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, Général Alexandre Apalo Touré, ils ont souligné leur entière détermination à accompagner le Ministère des Transports et les transporteurs dans cette action de sensibilisation et d'assainissement du milieu en vue de sauver des vies sur la route.