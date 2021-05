Ile Maurice: Mère et fils interpellés pour escroquerie

Ils ont l'art de soutirer de grosses sommes d'argent de leurs victimes. Mère et fils, tous deux habitant Olivia, sont de beaux parleurs et les gens tombent facilement dans leur panneau. Ils ont été tous deux interpellés par la CID de Flacq mardi. Ils répondent d'une charge provisoire d'escroquerie.

Le délit a été rapporté une première fois par la victime le lundi 24 mai. Une habitante de Bel-Air porte plainte contre les deux présumés escrocs au poste de police de Flacq. La suspecte, une femme âgée de 60 ans, contacte la victime en mars 2020 pour lui proposer une affaire en disant qu'elle est dans l'importation de vêtements de marque. Elle explique à la victime qu'elle doit payer la MRA la somme de Rs 800 000 pour le dédouanement des produits et qu'elle n'a que Rs 500 000. Elle propose alors à l'habitante de Bel-Air de lui donner la somme de Rs 300 000 comme investissement et en retour, elle aura un million comme profits. Cette dernière accepte cette proposition alléchante. En plusieurs occasions pendant la période de mars à mai 2020, la victime effectue plusieurs transferts d'argent sur le compte de la suspecte et finit par lui transférer la somme de Rs 240 000.

Une autre habitante de Plaine-Banane consigne une déposition au poste de police de Flacq le mardi 25 mai contre les mêmes suspects. Elle explique qu'elle a fait la connaissance de la dame en octobre 2019 et celle-ci lui a dit qu'elle peut l'aider dans ses démarches pour l'acquisition d'une maison de la NHDC. Le 25 octobre 2019, la seconde victime reçoit un appel de la femme qui lui demande la somme de Rs 35 000 car sa mère aurait des soucis d'argent. Mère et fils se pointent sur le lieu de travail de la victime à Belle-Mare et demande lui demande de les accompagner à Port-Louis.

En chemin, la suspecte demande à la plaignante de lui passer la somme de Rs 45 000 car elle a des articles à récupérer à la douane en promettant de lui retourner l'argent dans trois jours. La victime fait un retrait de Rs 80 000, dont Rs 35 000 pour un dépôt à la NHDC afin d'entamer les procédures pour l'achat d'une maison. Les deux suspects s'arrêtent sur un parking à la banque de Maurice et le fils fait croire à la plaignante qu'il est allé déposer tous les documents et l'argent à la NHDC.

En plusieurs occasions, la victime contacte la suspecte pour réclamer le remboursement de son argent car aucune démarche n'a abouti. La suspecte finit par lui transférer la somme de Rs 60 000. Il manquait Rs 20 000.

La CID de Flacq a interpellé mère et fils. La femme a avoué son délit en présence de son avocat. Le fils a, lui, nié les accusations faites contre lui mais lors d'une parade d'identification, la victime l'a positivement identifié.