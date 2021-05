Ile Maurice: MTPA-Liverpool Football Club - un match qui n'en finit pas

Après la révélation des clauses du contrat entre le Liverpool Football Club (LFC) et la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), qui désavantagent notre pays, le Covid-19, qui aggrave la situation, n'aurait-il pas pu servir de justificatif pour annuler ce deal ? Non, a répondu Steven Obeegadoo, qui monte dangereusement en défense de ce contrat de Rs 400 millions, qualifié de gaspillage.

Steven Obeegadoo était jusque-là resté très discret et prudent sur ce contrat de promotion de Maurice en Grande-Bretagne. Mardi 25 mai, le ministre du Tourisme en a étonné plus d'un en volant à la rescousse de la MTPA et son tristement célèbre deal avec le LFC. Son ton hautain savamment mitigé de courtoisie n'a pu cacher son entêtement à aller de l'avant avec un contrat qui ne rapporte rien au pays.

D'ailleurs, le numéro deux du gouvernement persiste à dire que le contrat a déjà porté ses fruits, tout en se gardant de donner des chiffres. Des chiffres, il en a toutefois donné mais concernant les retombées attendues à l'avenir : Rs 40 milliards en recettes touristiques additionnelles - rien que ça ! - après l'ouverture prochaine des frontières grâce à ce contrat de sponsoring. Mais où est-il allé chercher cela ? se demande Franco Quirin, que nous avons contacté. En tout cas, le ministre parle de résultats avérés.

«Visit 'Mauritus'»

Pour Obeegadoo, en attendant l'ouverture éventuelle des frontières, dont la date est d'ailleurs inconnue, le contrat avec le LFC aurait déjà porté ses fruits. Comment ? Il a expliqué que même si certains matchs ont été joués à huis clos, Maurice a été visible à travers la télévision. Ce qui fait s'interroger Franco Quirin : «À la télé seulement, la pub touche-t-elle autant de personnes que dans un stade ? D'ailleurs, quand j'ai regardé le dernier match, je n'ai même pas remarqué l'affiche pour Maurice.» De plus, il «trouve l'idée de mettre juste 'Mauritius' moins efficace que si l'on avait mis par exemple 'Visit Mauritius'», à condition, bien sûr, que l'on s'assure qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, ajoute-t-il sur un ton ironique.

Pour Franco Quirin, bien que Steven Obeegadoo ait affirmé qu'il a l'esprit ouvert à toutes suggestions, «il a déclaré dans le même souffle qu'il ne peut dire pour le moment si le contrat sera résilié, même dans la conjoncture économique actuelle, car le deal est potentiellement bénéfique au tourisme. Which is Which ?»

Cependant, il tient à suggérer au ministre - le speaker ne l'ayant pas autorisé à le faire au Parlement - d'envisager la possibilité de renégocier le contrat, en l'absence de la volonté de le résilier, pour que le LFC étende sa durée d'une année, sans aucun frais supplémentaire pour la MTPA, mais à condition que tout retourne à la normale. Le député mauve rappelle que le ministre Obeegadoo parle de deux millions de fans de Liverpool qui seront touchés par cette publicité. «Encore faudrait-il que nous ouvrions nos frontières pour accueillir ces touristes !»

Sollicité à 13 h 12 hier, mercredi 26 mai, Nilen Vencadasmy, le chairman de la MTPA, a voulu, par SMS, à 15 h 41, prendre connaissance de nos questions. Ce que nous avons fait à 16 h 08. Après deux heures de réflexion, soit à 18 h 04, Nilen Vencadasmy nous renvoie, par un SMS, aux réponses de Steven Obeegadoo formulées la veille au Parlement. Pour un match, c'en fut un !

Le ton d'Obeegadoo

Les remarques et commentaires superflus d'Obeegadoo n'ont pas manqué mardi, lorsque, par exemple, il a reproché au député du Mouvement militant mauricien d'être revenu avec des questions déjà posées l'année dernière ou quand il a dit bien vouloir répéter ses réponses, et en français. «N'ai-je pas le droit de faire le suivi de ce dossier, comme il prétend le faire lui aussi ?» se demande Franco Quirin, qui regrette ainsi le ton du ministre son ancien collègue de parti. «Il était arrogant auparavant mais depuis qu'il est devenu Premier ministre adjoint, il l'est encore plus.»