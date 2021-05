Sénégal: Assassinat du vendeur de véhicules B. C. Ndiaye - Le Parquet général requiert la confirmation des peines contre les accusés

Accusés d'assassinat et d'acte de barbarie sur la personne de B. C. Ndiaye, P. M. Djité et T. Diassé ont fait face, le mardi 25 mai, à la Chambre criminelle d'appel de Dakar. Le Parquet général a requis la confirmation du premier jugement les condamnant respectivement à la perpétuité et à 15 ans de travaux forcés. Le délibéré sera rendu le 27 juillet.

Condamnés respectivement à la perpétuité et à 15 ans de travaux forcés, en 2017, P. M. Djité et T. Diassé ont été jugés, le mardi 25 mai, en appel, par la Chambre criminelle de Dakar. En première instance, ils étaient respectivement reconnus coupables pour les crimes d'association de malfaiteurs, de vol, d'assassinat et d'acte de barbarie, de recel de malfaiteurs et d'acte de barbarie sur la personne de B. C. Ndiaye, vendeur de véhicules.

Le 9 mai 2011, la dame D. Ndiaye avait saisi la Dic sur la disparition de son mari qui n'était pas revenu à la maison depuis le matin. La géolocalisation de a permis de repérer son téléphone portable à Yarakh. L'enquête ouverte a accéléré l'arrestation, le 20 mai 2011, de P. M. Djité, informaticien, âgé de 30 ans, à la frontière entre le Sénégal et la Guinée. À l'enquête, il est passé aux aveux.

Voulant acquérir un véhicule de marque Porsche auprès de B. C. Ndiaye, il lui avait demandé de l'accompagner chez un mécanicien pour vérifier l'état de la voiture à Yarakh. N'ayant pas trouvé le mécanicien sur place, il lui a demandé de le suivre dans un appartement du quartier. Sur place, Djité a surpris, de dos, le vendeur de véhicules, l'a assommé avec une barre de fer à la nuque, avant de l'étrangler. D'après l'enquête, il l'a ligoté avec sa cravate, scotché la bouche avant de l'envelopper vivant dans un matelas avec des draps. Par la suite, P. M. Djité a demandé un soutien à son ami et cousin T. Diassé, menuisier, âgé de 34 ans, pour évacuer le corps sans vie. Ils vont ainsi le jeter dans un tunnel à la Zac de Thiès où les enquêteurs découvriront le corps sans vie dans un état de décomposition avancée. L'autopsie révèle que B. C. Ndiaye est mort par asphyxie mécanique par strangulation. Devant la Chambre criminelle d'appel, P. M. Djité a regretté son acte, indiquant qu'il devait troquer la voiture avec 5 kg de cocaïne en Guinée. Son co-accusé, T. Diassé, a reconnu les faits.

L'avocat de T. Diassé a plaidé coupable. À ce titre, il a demandé à la Chambre de ramener la peine à 10 ans. Son collègue assurant la défense de P. M. Djité a demandé à la juridiction d'écarter la thèse d'assassinat car, dit-il, «la préméditation n'est pas établie». Convaincu de la constance des faits, le Parquet général a requis la confirmation des peines de première instance contre les mis en cause. Pour sa part, l'avocat de la partie civile ne doute point que le crime a été prémédité. Selon lui, n'eût été la crevaison du véhicule à la frontière avec la Guinée, Djité allait se soustraire à la justice. C'est pourquoi, il a demandé la confirmation du premier jugement. Le délibéré est attendu le 27 juillet prochain.