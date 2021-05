Afrique: L'Afrique doit parier sur des partenariats avantageux - Luísa Damião

Luanda — L'Afrique doit miser sur des partenariats porteurs d'avantages compétitifs, dans le domaine technologique, et promouvoir les talents du continent, dans l'innovation avec audace et optimisme, a déclaré, mercredi, la vice-présidente du MPLA.

Dans ces partenariats, selon Luísa Damião, la jeunesse joue un rôle prépondérant, car elle est l'un des piliers des transformations sociales, économiques et technologiques du continent.

S'exprimant lors du premier forum des jeunes leaders politiques africains, une initiative du Secrétariat National de l'Organisation des Jeunes du MPLA (JMPLA), la responsable a recommandé aux jeunes d'assumer un rôle plus créatif et innovant dans la construction du présent et l'avenir du continent.

De l'avis de Luísa Damião, la jeunesse africaine est un grand atout pour le continent et, étant un potentiel de richesse, elle doit être assurée par un processus d'enseignement et d'apprentissage qualitatif.

Elle a considéré comme fondamentales la récupération et la promotion des valeurs et principes positifs du continent, un processus qui devrait élever le talent et le niveau de connaissances des jeunes, pour relever les défis du développement durable et inclusif sur le continent.

Elle a souligné que les jeunes doivent contribuer au développement durable, en investissant dans la valorisation du patrimoine continental, culturel et scientifique, car cela permet d'apporter des réponses aux nombreux problèmes auxquels sont confrontés les pays africains.