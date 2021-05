Angola: La dette publique du pays est soutenable - Ministère des Finances

Luanda — La dette publique contractée par l'Exécutif angolais dans le marché extérieur est soutenable, selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI), a déclaré mercredi à Luanda, le directeur du bureau d'études et de relations internationales du ministère.des Finances, Patrício Neto.

Patrício Neto, qui s'exprimait en marge de la cérémonie de présentation de la troisième session du «Budget des citoyens 2021», adressée aux étudiants de l'Université catholique d'Angola, a dit que, selon les évaluations faites jusqu'à présent par le FMI, l'Angola devrait se remettre de la récession économique.

Le «Budget citoyen 2021» - est un document plus simple préparé en partenariat avec l'UNICEF, afin que les citoyens puissent mieux comprendre la source des revenus, les dépenses effectuées et les autres procédures qui y sont contenues.

Avec le «Budget citoyen», l'Exécutif entend se rapprocher encore plus des citoyens, en informant du montant des revenus qu'il s'attend à recevoir chaque année et combien de ces ressources sera utilisée dans sa province et sa municipalité, pour améliorer les services de santé, l'éducation, ainsi que le soutien à la protection des familles angolaises.

Selon lui, le Budget général de l'État (OGE) 2021 entend poursuivre les réformes économiques, attirer plus d'investissements privés et générer plus d'emplois.

Il a souligné la garantie de services publics fondamentaux, pour le fonctionnement normal des institutions étatiques, et la promotion de programmes de soutien à la croissance économique, avec un accent sur le secteur non pétrolier, comme quelques-unes des lignes de force de l'OGE 2021.

Le «Budget citoyen 2021» a été officiellement lancé le 20 avril de cette année, à Luanda.

Avec ce document, dès juin 2021, la dépense publique bénéficie d'un nouveau cadre, cessant d'être uniquement celle qui est attribuée par le budget général de l'Etat (OGE) de chaque année, c'est-à-dire qu'elle dépasse un an.