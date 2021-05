Algérie: SMA - Promouvoir le travail de terrain pour préserver la mémoire nationale

Alger — Les Scouts musulmans algériens (SMA) poursuivent leur travail de terrain, de volontariat et éducatif pour inculquer chez les jeunes les véritables principes du scoutisme, préserver la mémoire nationale et préparer une nouvelle génération qui puise ses valeurs et principes de ceux qui ont fait l'histoire du militantisme politique et révolutionnaire en Algérie, selon des témoignages livrés par nombres d'anciens des SMA.

Dans des déclarations à l'APS à la veille de la célébration de la Journée nationale des scouts, plusieurs vétérans des SMA ont affirmé "poursuivre la mission à travers la sensibilisation des jeunes à l'attachement à l'esprit de militantisme dans l'édification du pays à l'instar de leurs aïeux, que ce soit au niveau du mouvement national, de l'Organisation secrète ou durant la glorieuse Guerre de libération menée contre un colonisateur qui a commis les crimes les plus odieux à l'encontre du peuple algérien".

Il a estimé que la célébration de la Journée nationale des SMA, instituée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, journée nationale célébrée le 27 mai de chaque année, se veut "un halte pour se remémorer les efforts fournis par ce mouvement pour élever les jeunes et leur inculquer l'amour de la patrie", rappelant que le premier chahid tombé lors des massacres du 8 mai 1945 était Saal Bouzid, un scout.

M. Sensal est revenu sur les actions qu'il a menées dans le cadre du mouvement national au sein du Parti du peuple algérien ainsi qu'au cours de la Glorieuse guerre de libération contre une colonisation qui a usé de tous les moyens de répression et de torture pour faire avorter cette guerre.

Appelant les jeunes à "poursuivre le chemin pour édifier l'Algérie nouvelle et opérer le changement dans tous les domaines en vue de réaliser le développement et préserver l'unité nationale", le Moudjahid Sensal a souligné que "dans le passé, nous connaissions notre ennemi et avons pu l'affronter et arracher notre indépendance. Aujourd'hui, l'ennemi a plusieurs visages et ne saurait être vaincu qu'à travers la science, la connaissance, l'attachement à l'identité et aux constantes nationales, et la préservation de la sécurité et la stabilité du pays".

Pour sa part, Mohamed Mouh Elkhir, un des doyens des SMS a passé en revue son parcours au sein du mouvement, notamment au sein du groupe "El Kotb" à la Casbah, un groupe qui comptait une pléiade d'intellectuels à l'instar de Mahfoudh Keddache, Abderrahmane Aziz, Rachid Mahi et Mohamed Touri.

"Je n'ai pas porté les armes pour combattre le colonisateur, mais je me suis consacré au sein du mouvement scout à la formation des jeunes. J'ai appris à écrire en langue arabe dans le dactylographe et j'ai formé beaucoup d'adhérents", a-t-il dit.

Il a considéré, par la même occasion, que le militantisme au sein des scouts était "nécessaire pour éduquer les générations montantes et leur inculquer l'esprit de citoyenneté et la défense de la stabilité du pays et des constantes de la Nation".

Au sein du groupe itinérant, on distribuait "des tracts et des dépliants" sur les citoyens pour les inviter à rejoindre les rangs de la Glorieuse guerre de libération ou participer aux différentes manifestations et activités organisées par le FLN, a ajouté M. Mouh Elkhir.

Il rappellera, à cet égard, les actions menées pour secourir les victimes des manifestations du 11 décembre 1960, et celles de la grève des étudiants le 19 mai 1956 et du port d'Alger en mai 1962, ainsi que dans les différents quartiers d'Alger suite aux attentats commis par l'organisation militaire secrète française.

Dans son témoignage, le moudjahid Mohamed Tahar Abdesselam évoquera son rôle au sein des SMA qu'il a rejoints en 1945 dans le groupe "El Amel" à Tebessa où il a appris "la rigueur, l'amour de la patrie, la sincérité et la loyauté" avant de rejoindre le mouvement national au sein du PPA.

Il a appelé, à cette occasion, au renforcement et à la généralisation des groupes de scout afin de former des jeunes animés de nationalisme et leur inculquer les principes de fidélité aux valeurs de la Glorieuse guerre de libération.

Dans le même contexte, le Commandant général des anciens des SMA, Mustapha Saadoune a rappelé les activités menées par cette organisation pour semer l'esprit de citoyenneté et veiller à la préservation du mouvement scout afin de bâtir l'Algérie dont rêvait les chouhada, mettant en avant l'importance d'apprendre aux générations montantes l'histoire et les sacrifices consentis par nos aïeux et les symboles de la Guerre de libération.

L'association des anciens des SMA compte plus de 22.000 adhérents au niveau national, dont 2400 à Alger qui activent dans différentes opérations caritatives et éducatives.