Algérie: Législatives - "Es-Sabil" propose d'élargir les prérogatives des élus pour relancer le développement local

Oran — La liste indépendante Es-Sabil, en course pour les législatives du 12 juin dans la wilaya d'Oran, propose l'élargissement des prérogatives des assemblées élues, dont les APC et les APW, pour la relance du développement local et l'amélioration du cadre de vie du citoyen, a souligné l'un de ses candidats.

Le programme électoral de cette liste s'est fixé comme priorité, si ses candidats réussissent à décrocher des sièges à l'APN, de "demander la promulgation de lois pour élargir les prérogatives des assemblées élues, dont les APC/APW afin de pouvoir prendre en charge les préoccupations des citoyens et relancer le développement local", a indiqué à l'APS Boussâada Kaddour Abdelhak.

Dans son programme, cette liste indépendante "a plusieurs autres propositions pour promouvoir l'investissement pour ne plus dépendre des hydrocarbures et se concentrer sur les secteurs alternatifs, à l'instar du tourisme, de l'agriculture et des services pour arriver au développement souhaité et créer une valeur ajoutée à l'économie nationale", a-t-il estimé.

La liste indépendante entend également "lever tous les obstacles devant les investisseurs et les jeunes" pour la concrétisation de leurs projets, notamment ceux en rapport avec les industries pharmaceutique, alimentaire et de transformation.

Les candidats de cette liste indépendante entendent également oeuvrer à revoir la politique sportive et instituer le professionnalisme dans toutes les disciplines, avec la promulgation de lois protégeant les droits de l'athlète professionnel et encourager les écoles sportives dans les différentes spécialités, ainsi que le sport féminin, scolaire et universitaire.