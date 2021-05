Algérie: Législatives - Les listes indépendantes très actives à Mostaganem

Mostaganem — Les candidats des listes indépendantes en lice pour les élections législatives du 12 juin prochain dans la wilaya de Mostaganem intensifient leurs activités de proximité pour présenter leurs programmes électoraux pour susciter l'adhésion des électeurs et gagner leurs confiance avant leur voix.

Les directions de campagne des listes indépendantes, contactées par l'APS, précisent qu'elles "misent" sur le travail de proximité et le "recours" aux espaces électroniques pour se rapprocher du plus grand nombre d'électeurs et gagner leur confiance.

La liste indépendante "Nida El Djoumhouria" a ouvert, au cours de la première semaine de la campagne électorale, une permanence principale à Haï Salamandre, une zone connue pour l'affluence particulière des citoyens, venant profiter de la fraîcheur nocturne exhalée sur le front de mer de Mostaganem.

Les militants de la même liste, pour la plupart des jeunes, s'affairent à préparer des dépliants pour les distribuer aux passants, tout en engageant des discussions et des échanges sur leur programme électoral, placé sous le thème "Confiance et loyauté".

Un des candidats de cette liste, Belarbi Fawzi, estime que le dialogue et les échanges francs et fructueux "sont plus que nécessaires pour inciter les électeurs à participer massivement à ce rendez-vous électoral et à opter pour nos candidats".

La campagne de la liste indépendante Nida El Djoumhouria porte sur l'importance de conscientiser le citoyen sur sa participation à cet événement politique par le débat et à travers différents espaces. Un registre a été ouvert pour recevoir des propositions et des idées des citoyens qui disposent également, à cet effet, d'une adresse électronique de la direction de la campagne, ajoute M. Belarbi.

Travail de proximité privilégié

Au centre-ville de Mostaganem, de nombreux magasins fermés ont été reconvertis en permanences de nombreuses listes des partis et des candidats indépendants. Ces derniers ont opté pour des emplacements à proximité des places publiques, des marchés quotidiens, des stations de transport, des cafés et autres lieux d'affluence des populations.

La candidate de cette liste, Mansouria Tikouk, indique à l'APS, que Sawt Mostaganem multiplie ses efforts pour "recouvrer la confiance des électeurs et donner une bonne image du député. Il s'agit également de convaincre du rôle qu'exercera le nouvel organe législatif, une fois élu, dans l'avènement d'un changement effectif".

Pour sa part, la liste indépendante "Pour une Algérie nouvelle", qui compte des candidats issus de la société civile et du mouvement associatif local, œuvre à mettre en place un programme portant sur 31 engagements du futur député. "Nous tenons un discours réaliste", assure un des candidats, Youcef Boukhatem.

"Ces élections sont importantes. Les électeurs doivent participer en optant pour des candidats qui contribueront à changer la situation et seront capables de tenir leurs engagements électoraux", précise-t-il.

Quelques 51 listes partisanes et indépendantes sont en lice pour les huit sièges de la wilaya de Mostaganem à la future APN, rappelle-t-on.