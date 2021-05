Algérie: Législatives - l'appel à la préservation de la stabilité du pays domine le discours politique

Constantine — La majorité des quotidiens, édités dans l'Est du pays ont relevé dans leur livraison de jeudi les appels à "préserver la stabilité du pays et l'unité nationale", réitérés dans les discours des responsables de la plupart des partis politiques et de listes indépendantes dans le cadre de la campagne électorale, en prévision des législatives du 12 juin prochain.

Le quotidien "Ayn El Djazair", d'expression arabe, édité à Constantine, a ainsi titré en page 4 : "Défendre l'unité nationale, le dénominateur commun des discours de la campagne électorale", rapportant que les formations politiques et les listes indépendantes ont mis en exergue dans leurs discours "l'importance de participer aux prochaines échéances pour édifier un Etat fort" et souligné à l'unanimité la nécessité de "préserver l'unité nationale et faire avorter toute tentative d'atteinte à la stabilité du pays".

De son côté, le journal d'expression française, "Seybouse Times", édité à Annaba, a titré en page 3, "L'appel à préserver la stabilité du pays domine le discours électoral", rapportant que les appels à la préservation de la stabilité du pays et au vote "massif" ont dominé les discours des animateurs de la campagne électorale, responsables politiques et candidats des listes indépendantes tout au long de la première semaine de cette campagne.

"L'Est Républicain", d'expression française, édité à Annaba, a répercuté en page 3, des passages de l'allocution du président du Mouvement El Bina El Watani, Abdelkader Bengrina, lors du rassemblement qu'il a animé mercredi à Alger, affirmant que le programme de sa formation politique se focalise sur l'édification d'une "Algérie forte et stable dans un monde plein de dangers".

A noter que les journaux publiés dans l'Est du pays ont consacré dans leurs éditions d'aujourd'hui des articles relayant les rassemblements et les meetings animés par les responsables des partis politiques tenus hier (mercredi), dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin prochain.