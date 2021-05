Mauritanie: Journée de sensibilisation sur la sûreté de l'aviation civile

Nouakchott — L'Agence Nationale de l'Aviation civile (ANAC) a organisé, jeudi à Nouakchott, une journée de sensibilisation sur la promotion de culture de la sureté de l'aviation civile en collaboration avec l'organisation de l'aviation civile Internationale (OACI), sous la supervision de ministre de l'équipement et des transports.

Au cours de cette journée des experts nationaux et ceux de l'OACI présenteront des exposés sur plusieurs thématiques dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (l'organisation de sûreté au niveau nationale, les point forts et axes d'amélioration, l'évaluation des risques et gestion de la menace en aviation civile, la gestion des crises liées à la sûreté et les moyens de coordination).

Dans un mot à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports, M. Sadvi Sidi Mohamed Samba, a indiqué que cette journée s'inscrit dans la mise en œuvre des engagements de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui fait de la promotion de la sécurité et de la sureté de l'aviation civile et du développement du transport aérien national une de ses priorités majeures.

Le secrétaire général a ajouté que la culture de la sûreté de l'aviation civile relève de la responsabilité de tous et à tous les niveaux et doit être perçue comme une valeur fondamentale plutôt qu'une obligation ou une charge contraignante. Il s'agit, a-t-il souligné, de protéger l'aviation civile contre les actes illicites.

Il a souligné que, malgré les réalisations en matière de sureté de l'aviation civile, les défis sont encore énormes car les menaces évoluent avec les nouvelles technologies, ce qui nécessite la mise en place des mesures adaptées pour les prévenir et minimiser les risques.

De son côté, le directeur de l'ANAC, M. Ngayda Abedlahi Abass, a affirmé que cette journée entre dans le cadre des activités initiées par l'ANAC pour appuyer la promotion de la sureté de l'aviation civile en cette année 2021.

Il a ajouté que des moyens et des outils ont été mis en œuvre pour assurer la sûreté des vols et de nos aéroports et que la dimension ressources humaines restera indispensable pour relever les défis.

De son côté le directeur du bureau régional de l'OACI à Dakar, par visioconférence, a confirmé la disposition de l'OACI d'assister la Mauritanie en dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile.