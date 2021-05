Sénégal: Meurtre du soudeur A. Diakhate à Guédiawaye - Le propriétaire de l'arme à feu s'est rendu à la police

D. Ndaw, le propriétaire de l'arme à feu avec laquelle le laveur de voitures P. A. Sy a abattu accidentellement, à bout portant, son ami, A. Diakhaté, jeune soudeur, s'est rendu, hier, à la police de Wakhinane Nimzatt. Agent de la Poste, né en 1985, domicilié à Hamo 6, il a déclaré avoir acheté l'arme auprès d'un Sénégalais vivant en Europe, sans disposer d'une autorisation administrative.

Il a précisé avoir chargé son arme lundi dernier lorsqu'il accompagnait un parent à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass. D. Ndaw a ajouté avoir introduit l'arme dans la boîte à gants de son véhicule en oubliant de la désarmer et de la retirer du véhicule à son retour de l'aéroport.

Après son audition, les enquêteurs lui ont notifié sa garde à vue pour détention d'une arme à feu sans autorisation administrative, négligence et mise en danger de la vie d'autrui.

Mardi 25 mai 2021, vers 14 h, à la cité Sones de Guédiawaye, P. A. Sy, âgé de 21 ans, laveur de voitures, jouait avec son ami A. Diakhaté, âgé de 18 ans, soudeur. Un instant, il a glissé sa main dans la boîte à gants du véhicule de D. Ndao qu'il était chargé de laver, et s'est saisi du pistolet.

Toujours en s'amusant, pensant qu'il s'agit d'une arme factice, pendant que la victime filmait la scène, il a tiré à bout portant et a atteint A. Diakhaté à la tête. Celui-ci décède sur le coup. P. A. Sy a été arrêté par la police. Furieux, les riverains et des membres de la famille de Diakhaté se sont rués au commissariat de Wakhinane Nimzatt pour incendier la voiture et faire passer un sale quart d'heure au présumé meurtrier.

Pour faire reculer la foule et rétablir l'ordre, il a fallu un renfort du commissariat central de Guédiawaye et des grenades lacrymogènes. Au terme de l'enquête, le laveur de voitures et le propriétaire seront déférés devant le procureur de la République.