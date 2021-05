Afrique: 1/4 de finale Bal / Douanes face a l'US Monastir ce jeudi a 15h 30 - Les gabelous à l'épreuve des favoris tunisiens

L'As Douanes va affronter ce jeudi 26 mai à Kigali, l'US Monastir en quart de finale de la Basketball Africa League qui se déroule à Kigali. Sortis troisième de la poule C, les Gabelous doivent sortir la grosse artillerie contre l'adversaire tunisien considéré comme l'un des grandissimes favoris de l'épreuve après avoir réussi à survoler la poule A

L 'As Douanes sera à l'épreuve ce jeudi lors du quart de finale qui l'oppose aux tunisiens de l'Us Monastir. Après leur belle entame, conclue par un carton offensif contre les Algériens du GS des Pétroliers, les Gabelous avaient terminé la phase avec une note moins reluisante de deux défaites de rang contre les Mozambicains de Ferrovario et ensuite contre les Egyptiens du Zamaleck. Ce qui n'a pas empêché les représentants du Sénégal de s'accrocher cependant au wagon qui a mené dans le top 8 du Basketball Africa League grâce à sa position de la meilleure équipe classée troisième du tournoi.

L'objectif de l'AS Douanes à ce tournoi, qui était de figurer à ce stade de la compétition, après 17 ans d'absence de la scène continentale, venait d'être atteint. Un exploit s'ouvre désormais aux Soldats de l'économie. Déjà plombés par les blessures de leurs joueurs titulaires dont le pivot fort Birahim Gaye et surtout de son meneur Louis Adams, les Gabelous devront batailler et serrer les rangs pour atteindre le carré d'As. Malgré une défense qui a montré jusqu'ici montré beaucoup de faiblesses et des intérieurs qui n'apportent pas assez sur la raquette, les champions du Sénégal ont des raisons d'espérer avec la qualité de son jeu extérieur porté par ses scoreurs Mamadou Faye, Mamadou Diop ou encore Cheikh Bamba Diallo.

La tâche ne s'annonce pas moins ardue surtout devant un adversaire d'un bon calibre dans l'échiquier du basketball africain.

Considéré comme l'équipe bis des Aigles de Carthage avec au moins huit joueurs qui ont participé à la qualification pour l'Afrobasket en Tunisie, l' US Monastir reste redoutable sur le parquet. C'est sans conteste la formation la plus impressionnante de cette première phase après avoir survolé la Poule A en remportant tous ses matches du premier tour et avec de gros écart face respectivement aux Patriots du Rwanda (91-75), le GNBC de Madagascar (113- 66) et Rivers Hoopers du Nigéria (99-70).

Pour les deux premiers matchs des quarts de finale de la BAL disputés hier, mercredi 26 mai le Zamalek (Egypte) s'est hissé en demi-finale en surclassant le FAP du Cameroun sur la marque de (82 à 53). Le Petro de Luanda (Angola) a également accédé dans le dernier carré en dominant l'AS Salé du Maroc sur la marque de (79 à 72).

PROGRAMME DE JEUDI 27 MAI

15h30 : Union Sportive Monastirienne-As Douanes (Sénégal)

19 h30 : Ferroviario de Maputo (Mozambique) Patriots Basketball Club (Rwanda)