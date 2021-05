Sénégal: Achat du nouvel avion de commandement du président dans un contexte de crise économique - Gakou et cie parlent de dépense «non prioritaire»

L'achat du nouvel avion de commandement du président de la République est vu d'un mauvais œil par les membres du Grand Parti (Gp).

Dans le communiqué sanctionnant la rencontre du Bureau politique dudit parti, Malick Gakou, président de la formation politique et compagnie dénoncent une acquisition «non prioritaire», non sans annoncer la reprise des tournées nationales.

Acquisition du nouvel avion de commandement du président A320neo. On en parle toujours. Et c'est le Grand parti qui monte au créneau pour déplorer cette transaction, dans un contexte de crise économique et sociale due à la pandémie de la Covid-19.

Dans une note rendue publique, suite à leur rencontre d'hier, mercredi 26 mai, Malick Gakou, président dudit parti et ses camarades du Bureau politique dénoncent «avec la dernière énergie l'achat d'un avion présidentiel non prioritaire face à l'étendue des enjeux sociaux engendrés par la crise et l'accélération de notre ratio Dette/PIB qui constituent des menaces sérieuses pour une croissance inclusive». Cela, dans un contexte marqué, selon eux, par les difficultés des populations sénégalaises, surtout celles des jeunes confrontés à un chômage endémique auquel il urge de trouver des solutions.

Ne s'en limitant pas là, Malick Gakou et compagnie se sont prononcés sur la situation tant soit peu tendue dans la sphère politique.

En effet, ils se disent préoccupés par «l'absence de consensus autour du dialogue politique». Pis, le Bureau politique du GP déplore, entre autres, «le dilatoire dans l'application des points de consensus du dialogue politique entraînant un flou total sur, entre autres, le mode de scrutin, le parrainage, la caution», tout comme «l'empressement du pouvoir à fixer de manière unilatérale la date des élections locales», sans oublier «le saucissonnage des collectivités territoriales de la région de Dakar sans concertation préalable avec les acteurs concernés du dialogue». Ils ont par conséquent, invité le président de la République, Macky Sall et son gouvernement à respecter les points de consensus sur lesquels ils s'étaient engagés à appliquer sans rien y changer.

Dans un tout autre registre, notamment la vie du parti, Malick Gakou et ses camarades informent de la reprise des tournées nationales, suspendues à cause de la survenue de la pandémie au Sénégal, en mars 2020. Comme programme, la délégation du GP compte séjourner «du mercredi 02 au lundi 07 juin 2021 dans les régions de Saint Louis, Matam, notamment à Ranérou, Tambacounda, précisément dans le département de Bakel et Louga avec le département de Linguère. Du lundi 14 au lundi 22 juin 2021, la délégation sera dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Kolda, Tambacounda, Sédhiou et Kédougou», lit-on sur la note.