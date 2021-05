Afrique: Journ&e internationale des casques bleus de l'Onu, à New York - 3 militaires sénégalais honorés, à titre posthume

Trois (3) Sénégalais figurent parmi les 129 militaires casques bleus auxquels il sera rendu hommage, à titre posthume, lors d'une cérémonie au siège des Nations unies (ONU), à New York, ce jeudi 27 mai 2021, dans le cadre de la Journée internationale des Casques bleus de l'ONU. Il s'agit de l'Adjudant-chef de police Mamadou Sanokho et les membres du personnel civil Papa Mouhamadou Ndiaye et Assane Ndiaye.

La Journée internationale des casques bleus des Nations Unies (ONU) est célébrée, chaque année, le 29 mai. Dans le cadre de cette journée instituée pour rendre «hommage au personnel civil, policier et militaire pour sa contribution inestimable au travail de l'ONU» pour la paix dans le monde, une cérémonie est organisée, ce jeudi 27 mai 2021, au siège des Nations Unies, à New York, pour honorer des casques bleus tombés sous le drapeau de l'ONU.

Le Secrétaire général, António Guterres, présidera également une cérémonie de remise de la Médaille Dag Hammarskjöld décernée à titre posthume aux 129 militaires, dont trois (3) Sénégalais, policiers et personnels civils, qui ont perdu la vie en 2020 et au début de cette année. «Les militaires du Sénégal qui seront honorés à titre posthume sont : l'Adjudant-chef de police Sanokho Mamadou et le membre du personnel civil M. Papa Mouhamadou Ndiaye qui servaient au sein de l'Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD) ; ainsi que M. Assane Ndiaye, qui était membre du personnel civil national au Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS)», informe un communiqué du Centre d'information des Nation unies (CINU) à Dakar. Et la source de souligner que «le Sénégal est le 11e pays contributeur de troupes et de personnel de police aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Plus de 2 100 soldats et policiers sénégalais sont actuellement déployés dans les missions de l'ONU en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Mali et au Soudan du Sud».

Auparavant, António Guterres, déposera une gerbe en l'honneur des plus de 4000 Casques bleus tombés sous le drapeau de l'ONU depuis la première mission de paix en 1948. Dans un message à l'occasion de la Journée, le Secrétaire général a déclaré, à propos des soldats de la paix tombés au combat : «Leur service et leurs contributions ne seront jamais oubliés». «J'exprime ma profonde gratitude aux 85 000 personnels civils, policiers et militaires actuellement déployés dans certaines zones de conflit les plus difficiles du monde pour protéger les personnes vulnérables et aider à construire la paix. Malgré les restrictions imposées par la pandémie, ainsi que le risque d'infection, ces hommes et femmes ont poursuivi leur mission tout en soutenant également les autorités locales dans la lutte contre le COVID19. J'offre mes sincères condoléances aux familles des soldats de la paix qui ont été victimes de cette terrible maladie».

PLUS DE 89 000 MILITAIRES, POLICIERS ET CIVILS DANS 12 OPERATIONS

Le thème de la célébration de cette année est «Le chemin vers une paix durable : tirer parti du pouvoir des jeunes pour la paix et la sécurité». En référence aux dizaines de milliers de jeunes soldats de la paix déployés à travers le monde...

Suffisant pour que le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, salue «le dévouement et le courage de nos soldats de la paix, qui servent et agissent admirablement dans des environnements difficiles, aggravés par la pandémie en cours. Je rends également hommage à nos jeunes soldats de la paix qui apportent énergie et innovation et servent de modèles aux populations de jeunes qui travaillent sans relâche pour assurer une représentation et une participation significatives aux processus politiques». «Nos soldats de la paix méritent notre plein soutien et nous devons continuer à travailler ensemble pour faire tout ce que nous pouvons pour améliorer leur sûreté et leur sécurité et leur donner les outils nécessaires pour réussir». Instituée par l'Assemblée générale de l'ONU, en 2002, cette journée qui rend hommage à tous les hommes et femmes servant dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU et pour honore la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la cause de la paix est célébrée le 29 mai. Car, c'est à cette date, en 1948, que la première mission onusienne de maintien de la paix - l'ONUST - a commencé ses opérations en Palestine. Depuis lors, plus d'un million de femmes et d'hommes ont servi dans 72 opérations de maintien de la paix des Nations Unies, affectant directement des millions de personnes et sauvant d'innombrables vies. Aujourd'hui, le maintien de la paix de l'ONU déploie plus de 89 000 militaires, policiers et civils dans 12 opérations.