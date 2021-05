Sénégal: Sédhiou / Promotion de l'emploi et de l'employabilite à Djiredji - Le maire et ses partenaires balisent la voie aux jeunes

La journée du samedi 22 mai dernier a été consacrée à un forum de partage sur les opportunités d'emploi et d'employabilité des jeunes dans le contexte de résorption exprimé par le chef de l'Etat, Macky Sall. Le maire de Djirédji, El Hadji Mamadou Lamine Diawara, est d'avis que les jeunes n'ont pas suffisamment d'informations sur ces opportunités et que ce forum en est une réponse, pour éclairer leur lanterne, soutient-il. Les partenaires d'appui y ont pris part et ont exhorté les jeunes à saisir la balle au bond.

Ce forum de Djirédji, organisé à l'intention des jeunes de l'arrondissement du même nom, situé dans l'Ouest de Sédhiou, est une initiative du maire dans le cadre du partage des opportunités d'emploi et d'employabilité. Mamadou Lamine Diawara est d'avis que le chef de l'Etat, Macky Sall, a tendu la perche et à charge pour eux d'éclairer la lanterne des cibles. «Nous avons constaté que dans notre zone, beaucoup de jeunes ne sont pas bien informés des opportunités d'emploi et d'employabilité. Et nous sommes d'avis qu'avec un forum de ce genre, avec les partenaires au développement et les structures de l'Etat, nous arriverons à leur baliser la voie. Cependant, notre zone n'est pas bien couverte en réseau 4G pouvant permettre aux jeunes de s'inscrire en ligne sur la plateforme», fait-il observer.

Sentiment analogue exprimé par Daouda Bâ, le coordonnateur régional du Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS), à Sédhiou. Selon lui, l'objet «c'est de partager et de faire comprendre aux jeunes de la région de Sédhiou qu'il y a des opportunités qui peuvent leur permettre d'être dans des postures d'emploi et d'employabilité. La deuxième chose, c'est de demander aux jeunes de compléter la démarche du maire en s'engageant pour bénéficier de ces opportunités-là».

Les jeunes de l'arrondissement de Djirédji, par la voix de Sidy Badji, s'engagent à explorer ces créneaux porteurs de revenus. «C'est une très grande opportunité pour nous jeunes et la balle est dans notre camp ; à nous de nous engager pour ne pas rater le train du développement local. Notre maire Mamadou Lamine Diawara est très engagé dans les questions de développement et c'est une chance pour nous», témoigne t-il.

La commune de Djirédji connait un essor important ces dernières années, sous l'impulsion de son maire, Mamadou Lamine Diawara. Mais l'enclavement routier inhibe les efforts en cours, selon l'édile de la commune. «Ici, dans la zone de Boudié, nous avons une chance énorme en termes de disponibilité de potentialités locales. Mais, notre principal problème et contrainte majeure, c'est l'enclavement routier. Le président de la République, Macky Sall, a pris l'engagement de construire cette route du Boudié et nous croyons fermement à cela et lui rendons hommage pour son engagement à résoudre les problèmes qui se posent à nous», se réjouit-il.

A Djirédji comme dans le reste des collectivités territoriales du Boudié, l'implantation des infrastructures de transformation aidera à booster les revenus des ménages et de façon croissante.