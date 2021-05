Sénégal: Problématique des feux de brousse à Kédougou - Un fléau aux causes multiples

317 cases, 10 millions de francs Cfa et un important lot de matériels pour l'exploitation de l'or consumé ! Tel est le bilan des virulents incendies qui se sont déclarés dans la nuit du mardi au mercredi 22 avril 2021 à Bantaco, le plus grand site d'orpaillage traditionnel de Kédougou. L'année dernière aussi, la même localité de la commune de Tomboronkoto avait connu la même catastrophe ayant décimé 235 cases et 16 boutiques.

En effet, ladite localité n'est pas la seule en proie à ces violents incendies ; elle représente la région de Kédougou en miniature.

Des localités rurales de la région de Kédougou paient un lourd tribut de la problématique récurrente des forêts qui brûlent chaque année ou presque. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette fréquence des feux de brousse qui, s'ils ne sont pas maîtrisés à temps, se transforment en de virulents incendies décimant des cases avec à la clé des pertes énormes, accentuant la pauvreté des populations.

LES CAUSES DES FEUX DE BROUSSE

La «tragédie du bien commun» qui consiste à se dire que la forêt est une chose/bien commun, on en fait ce qu'on veut coûte chère à certaines populations et contrées de la cité collinaire, «Terre des Hommes». Ainsi, selon le colonel Malang Kidiéra de la Brigade des Eaux et Forets de Kédougou, «les feux sont souvent allumés par les orpailleurs qui cherchent un endroit à creuser à la va-vite, au lieu de désherber. Dans ce cas de figure, ils ne sont pas les seuls, car, il arrive que des cultivateurs, tenaillés par la fatigue, l'empressement et le manque de moyens, choisissent de désherber par le feu».

En plus de cela, colonel Kidiera ajoute le fait que «la région de Kédougou soit autosuffisant en fourrage. Ce qui attire les éleveurs venus du Nord, qui abattent les branches qu'ils laissent pendues à l'arbre, au lieu de l'en détacher. Une fois un feu allumé, ces branches désormais sèches font que le feu s'embrase autour de l'arbre». Vaste étendue de terre riche, tant de par sa biodiversité que ses ressources minières, la forêt de Kédougou attire les braconniers qui s'y aventurent la nuit, malgré le travail colossal des agents des Eaux et Forêts pour préserver les ressources ligneuses et fauniques.

Au cours de leur chasse, ces malfaiteurs, malgré les peines encourues, allument du feu pour faire déguerpir la proie de sa cachette, tout en oubliant volontairement d'éteindre les braises au moment de leur départ. A ces causes-là s'ajoute l'utilisation excessive de la paille. Même si son emploi comme principal matériel de construction est justifié par la rareté des matériaux (de construction), néanmoins son surutilisation et l'effet du vent chaud et sec font que les incendies dans ces zones sont violents et difficiles à maitriser.

LA BRIGADE DES SAPEURSPOMPIERS DE LA DERNIERE CHANCE

Dans sa mission régalienne, la 62ème Compagnie d'incendies et de secours de Kédougou, à l'instar de toutes les Brigades des Sapeurs-pompiers du Sénégal, est chargée de la lutte contre les incendies, accidents de toutes natures menaçant la sécurité de personne et de leurs biens et des catastrophes naturelles telles que les inondations. Selon le sous-lieutenant Samba Hadj de ladite compagnie, «les statistiques concernant les incendies dans la région sont très éloquentes. Rien qu'en début d'année, nous avons réalisé 56 interventions dont 21 au mois de janvier, 14 en février, 17 au mois de mars et 4 en avril».

L'occupation anarchique de l'espace et le problème lié à l'accessibilité sont des facteurs de propagation du feu. Pour pallier au risque de propagation du feu, le sous-lieutenant Samba Hadj «recommande à la population d'être beaucoup plus vigilent, plus prévoyant. En revoyant la façon dont les habitations sont construites. Il y a une occupation anarchique de l'espace. Des points de passage et de circulation doivent être aménagés, de sorte à faciliter la circulation», recommande-t-il.

«Donc, l'accessibilité est le problème majeur que nous rencontrons dans ces zones desservies par des pistes latéritiques qui ne sont pas en bon état. Aussi, je recommande aux populations de Bantaco et celle des autres zones reculées d'aménager des points de circulation mais aussi d'espacer les habitations afin de limiter les risques de propagation des incendies mais aussi de faciliter l'intervention des secours», insiste le sous-lieutenant Samba Hadj.

PLAIDOYER : L'OUVERTURE D'UN CENTRE DE SECOURS A SARAYA ET MEME A SALEMATA, UNE PRIORITE

Avec une superficie de 16.800 km2 et un relief rocailleux, réparti en 3 départements à savoir Kédougou, Salémata et Saraya, la région de Kédougou ne compte qu'une seule Brigade dédiée aux soldats du feu. Ainsi, si un incendie se déclare hors du département de Kédougou, où se trouve ladite Brigade, les Pompiers devront parcourir une centaine de Kilomètres avant de pouvoir intervenir et, à leur arrivée, le feu aura tout consumé. Raison pour laquelle le souslieutenant Samba Hadj plaide pour «l'ouverture d'un centre de secours à Saraya» qui, selon lui, «reste une priorité».

Même s'il salue les efforts consentis par l'Etat-major, les Services techniques et les autorités administratives régionales, par le biais du gouverneur, avec la mise à leur disposition d'un camion-citerne faisant office de bouche d'incendie. Car, affirme-t-il, «cela permettra au moins de dégrossir le secteur de la compagnie et, dans la mesure du possible, d'avoir un autre centre à Salémata. Pour rallier certaines zones de Saraya le véhicule doit parcourir une centaine de Kilomètres. Avec l'état de la route, à notre arrivée sur les lieux, le feu aura déjà tout emporté sur son passage. Je pense que la meilleure façon de dégrossir le secteur, c'est de rapprocher les casernes des populations en construisant un centre de secours à Salémata et à Saraya».

INSTITUT JANE GOODALL (IJG) ET LA COMMUNE DE DINDEFELO EN CROISADE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE

Il est rare voire impossible de rester une année entière sans que les 12 villages gravitant autour de Dindéfélo ne connaissent l'épreuve du feu. Spectacle désolant, les feux de brousse qui se transforment souvent en incendie, menacent l'équilibre de l'écosystème. Non seulement des arbres cinquantenaires sont décimés mais aussi l'importante réserve animalière de ladite commune où l'on compte des chimpanzés, des espèces de reptiles rares, les champs de mil, de maïs et d'arachide ainsi que la luxueuse cascade, principale site d'attraction de la région, sont menacés.

Ainsi, le projet BCR («Building community Résilience climate to change in Sénégal»), dans son volet appui à la réserve naturelle communautaire de Dindéfélo, a apporté un appui financier à cet effet, ainsi qu'un important lot de matériels composés de battes-feux, de pompes à eau, de râteaux, de coupe-coupe, de gants et de lunettes de protection. Intervenant depuis plus de 10 ans au Sénégal, Institut Jane Goodall (IJG) est parvenu, grâce à la «Fundación Biodiversidad» et à la «Fundación Zoo de Barcelona», à la construction de la Station Biologique Dindéfélo (SBD), en février 2014, chargée de la supervision de la biodiversité.