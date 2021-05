Sénégal: Non-respect des accords de janvier signe avec le gouvernement, tracasseries routieres - Les gros porteurs menacent de reprendre la grève

L'intersyndicale des transporteurs routiers envisage de reprendre la grève pour faire respecter les accords signés avec le gouvernement, en janvier dernier. Gora Khouma de l'Union des Routiers du Sénégal (URS), et les responsables d'autres syndicats se sont réunis, en compagnie de leurs camarades du Mali avant-hier, mardi 25 mai, pour dénoncer les «tracasseries routières».

«Le gouvernement a trahi sa signature, par l'intermédiaire du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement». Ces mots sont du secrétaire général de l'Union des Routiers du Sénégal (URS), Gora Khouma, qui dénonce ainsi le non-respect des accords du 3 janvier 2021, signés entre le l'Etat et les transporteurs routières du Sénégal. Il s'exprimait avant-hier, lors de la conférence de presse, tenue le mardi 25 mai 2021, au siège de l'UNSAS, par l'intersyndicale des transports routiers, composée de l'Union des Acteurs du Transport National et Transnational (UATNT-FC), du Senectrans-UNSAS et de l'Union des Routiers du Sénégal (URS-CNTS).

A en croire les syndicalistes, «malgré les assurances du ministre (des Infrastructures et des Transports terrestres, ndlr), qui avait pris la décision de satisfaire leurs revendications, les transporteurs ont comme l'impression que leurs doléances ne sont pas prises au sérieux par le gouvernement».

En conséquence, l'intersyndicale menace d'aller en grève prochainement, sans toutefois préciser la date. Mieux l'intersyndicale ajoute que la rencontre de mardi était aussi une alerte à l'endroit des chefs religieux et la société civile qui avaient joué un grand rôle dans le dénouement de la première crise. «Nous sommes en profonde réflexion avec l'ensemble des transporteurs routiers pour qu'on puisse arrêter une date ensemble, pour aller en grève ensemble. Ce jour (ndlr, hier) s'était uniquement pour alerter les chefs religieux catholiques ou musulmans et la société civile qui disaient qu'il y a accord entre le gouvernement les acteurs routiers. Nous leur disons que cet accord a été bafoué. Que chacun prenne ses responsabilités», précise M. Khouma.

Les gros porteurs dénoncent ce qu'ils appellent les tracasseries routières et exigent le respect «stricte» des (3) postes de contrôle de chaque frontière régis par la Charte de l'UEMOA. Mais également le déploiement des agents qui «font des contrôles normaux», avec des carnets d'attestations.

S'agissant de la charge à l'essieu, la société Afrique Pesage est également pointée du doigt. Selon les transporteurs, la société de pesage pratique des manœuvres malsaines. «Nous avons constaté, depuis la naissance de cette société, le transport risque de se mettre à genoux. Puisque nous deviendrons la vache laitière d'Afrique Pesage, comme nous l'avons senti du côté de la Police, de la Gendarmerie et de la Douane. Le transport n'est pas la vache matière pour les autorités. Il faut que le gouvernement sache que Afrique Pesage utilise les moyens que nous ne pouvons pas adapter», dénonce Gora Khouma. Et de conclure par la dénonciation des 2000 F CFA soutirée pour le service d'entretien des machines de la société Afrique Pesage.

Pour Gora Khouma, «le secteur des transports n'a pas signé un protocole d'accord avec Afrique Pesage, mais plutôt l'Etat du Sénégal. Nous, acteurs routiers, nous ne voulons pas de ces machines. Comment on peut détester une chose et la faire nourrir ? Nous avons besoin que ces machines disparaissent. Mais pourquoi on alimente chaque camion 2000 F CFA pour l'entretien. Il faut qu'on se mette autour d'une table pour pouvoir enlever d'abord les 2000 F CFA puisque ce n'est pas nous qui devons payer». A noter que l'intersyndicale des transporteurs routiers était en compagnie du syndicat des gros porteurs maliens, avec à sa tête son responsable Oudou Diallo, et de chauffeurs maliens également présents à cette rencontre avec la presse.