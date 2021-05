Sénégal: Saint-Louis / Contre la mauvaise gestion de leur hôpital par leur directeur - Le Sutsas observe un sit-in et compte déposer un préavis de grève

L es travailleurs membres de la sous-section SUTSAS de l'hôpital régional de Saint-Louis ont observé hier, mercredi 26 mai, un sit-in pour dénoncer la mauvaise gestion par leur Directeur de cet établissement public de santé.

En collaboration avec les membres du SAMES, ces travailleurs, très en colère et munis de brassards rouges, revendiquent aussi plus de 6 mois d'arriérés de primes et leurs dus par rapport à la motivation des personnes qui s'occupent des malades de la Covid-19.

Ce sit-in était l'occasion pour les travailleurs membres de la sous-section du SUTSAS de l'hôpital régional de Saint-Louis d'attirer, une fois de plus, l'attention des autorités locales et nationales sur la situation qui prévaut dans ce centre hospitalier régional depuis plusieurs années.

"L'hôpital de Saint-Louis est gangréné depuis des années par un mal qui n'est rien d'autre que la mauvaise gestion de la Direction et qui est à l'origine de plusieurs problèmes tels que les mauvaises conditions de travail dans les services (ruptures récurrentes de consommables) ; une gestion financière nébuleuse et solitaire du Directeur qui ne satisfait pas les fournisseurs, les travailleurs et les malades ; les charges sociales qui ne sont pas versées malgré des accords de facilitation trouvés avec l'IPRES et la Caisse de Sécurité Sociale ; une gestion antidémocratique du personnel avec une absence de commissions consultatives. Il s'y ajoute aussi que la Direction doit plus de six (6) mois d'arriérés de primes ; la non régularisation des 15 agents dits temporaires depuis 2010 ainsi que l'absence de subvention pour la Mutuelle de santé des travailleurs de l'- hôpital", a fait savoir Moustapha Diop, Secrétaire général de la sous-section SUTSAS de l'hôpital régional de Saint-Louis.

Le SUTSAS a ainsi mis en garde le Directeur de cet hôpital de Saint-Louis et le tient pour responsable de toutes les conséquences qui pourront en découler.