Cameroun: Nord - La situation sécuritaire maîtrisée

Le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René Claude Meka a pris la température mardi dernier.

Les dernières informations en provenance du terrain faisaient état d'une situation relativement tendue ces derniers jours à Touboro, un des arrondissements du département du Mayo-Rey. Certains médias annoncent depuis quelques jours la résurgence au sein de cette unité administrative du phénomène de prise d'otages avec demande de rançon. Touboro partage une longue frontière avec le Tchad. Cette situation a été brossée au chef d'état-major des armées. Le général de corps d'armée René Claude Meka était en visite d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région du Nord.

Il a présidé mardi dernier une séance de travail au poste de commandement de la troisième Région militaire interarmées. René Claude Meka avait à ses côtés, le général de division Baba Soulé, chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Agha Robinson Ndong, commandant de la troisième Région militaire interarmées, le général de brigade Pierre Louba Zal, commandant de la troisième Région de gendarmerie et les hauts responsables militaires de la place.

Cette visite qui survient après la 49e Fête nationale, célébrée en format réduit à cause du Covid-19, était placée sous le signe du respect des mesures barrières contre cette maladie. Au sein de l'armée, l'heure est à la mobilisation pour limiter les dégâts que cause la pandémie. Le général de corps d'armée qui arborait lui-même le masque, invite les officiers et les militaires de rang au respect des mesures barrières. Il a demandé aux chefs d'unité de redoubler de vigilance. Il a longuement insisté sur la discipline, valeur qui fait la force des armées. Le Nord est un grand carrefour.

La région partage une longue frontière avec trois pays à savoir le Tchad, la RCA et le Nigeria. Les unités postées le long des frontières, avec le Tchad et la RCA notamment, ont été invitées à renforcer le dispositif car ces pays frères connaissent une situation sécuritaire fragile ces derniers temps. Situation qui favorise la circulation des armes et les mouvements des bandits de grand chemin. La visite intervient également au moment où Garoua, chef-lieu de la région, s'apprête à abriter un site de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Les forces de défense et de sécurité sont en plein rodage du dispositif arrêté par la haute hiérarchie militaire.