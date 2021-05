Cameroun: Financement du budget - Les coudées plus franches

A travers une ordonnance signée hier, le président de la République, Paul Biya, a augmenté les possibilités de mobilisation des ressources.

Hier, mercredi 26 mai 2021, le président de la République, Paul Biya, a pris une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2021. Une ordonnance qui porte exclusivement sur les conditions générales de l'équilibre budgétaire et financier, notamment via l'article 49e qui a été modifié et complété.

Ainsi, selon la nouvelle disposition portant sur le financement global et les habilitations, « le gouvernement est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l'exercice 2021, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l'Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels et non concessionnels de montants globaux respectifs de 350 milliards de FCFA et 750 milliards de FCFA », peut-on lire dans l'ordonnance présidentielle. On constate donc que par rapport à la loi de finances initiale, le montant global autorisé pour les prêts non concessionnels a connu une nette augmentation.

Il est désormais de l'ordre de 450 milliards de F, au lieu des 300 milliards de départ. Une enveloppe que le pays pourra aller collecter hors de ses frontières. En effet, selon l'article 49 (bis), « au cours de l'exercice 2021, le gouvernement est habilité à recourir à des émissions sur le marché international pour un montant de 450 milliards de FCFA dans la limite du plafond des emprunts non concessionnels [... ] en vue principalement du rachat partiel ou total de l'Eurobond en cours. »

Cette disposition peut donc être considérée comme le feu vert du président de la République pour les équipes du ministère des Finances qui, depuis plusieurs semaines, travaillent à la négociation et l'arrangement de cette émission d'envergure, deuxième du genre, dont le principal arrangeur, selon des sources bien introduites, est la holding financière Rothschild & Co. On en saura certainement plus dans les prochains jours. Pour mémoire, en 2015, le Cameroun avait émis sur le marché international un Eurobond pour lequel il avait pu lever 450 milliards de F, sur les 750 sollicités. La nouvelle émission devrait donc permettre le refinancement de la première, rallongeant ainsi les délais de remboursement.

Quant aux prêts concessionnels, leur montant de 350 milliards de F reste inchangé par rapport à la loi de finances initiale, tout comme les autres dispositions de cette loi.