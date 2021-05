Cameroun: Ouest - Plus de 2,7 milliards pour l'entame

Le premier budget de la région de l'Ouest, proposé par le président dudit conseil, Dr Jules Hilaire Focka Focka est examiné depuis hier.

C'est une salle suffisamment spacieuse qui a été choisie pour abriter du 26 au 28 mai 2021, la première séance du conseil budgétaire de la région de l'Ouest. A l'intérieur, c'est au sein des 4 commissions constituées, que 88 des 90 membres de l'effectif du Conseil régional de l'Ouest (les deux absents ont laissé des procurations), cogitent sur les détails de cette enveloppe d'environ 2,7 milliards de F.

Dans ce premier exercice, une équipe du ministère de la Décentralisation et du Développement local, déployée pour la circonstance, circule entre les groupes pour éclaircir les zones d'incompréhensions, et proposer des termes adaptés, afin que tout soit encadré selon les concepts juridiques prévus dans le Code général des Collectivités territoriales décentralisées, et en conformité avec les principes de budget-programme et des documents stratégiques encadrant les Programmes de développement du Cameroun.

D'après les propositions du Dr Jules Hilaire Focka Focka, président du Conseil régional de l'Ouest, cette enveloppe est constituée principalement selon des préceptes et orientations du Minddevel. L'enveloppe relative à l'investissement et à l'équipement se taille la part du lion avec une dotation de plus d'un milliard et demi de F. Soit 60,08% de ce budget.

Ce montant, selon le Dr Jules Hilaire Focka Foka, « va faciliter l'aménagement et l'équipement des locaux abritant le conseil régional, pour permettre enfin le fonctionnement optimum de cette institution ». Les dépenses de fonctionnement sont budgétisées à un peu plus d'un milliard de F, soit un pourcentage de 39,92%. Dans ce registre 157 millions de F seront réservés aux dépenses concernant le personnel.

Les membres du Conseil régional travaillent sous le regard attentif du gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awa Fonka qui y exerce sa présence de tutelle. Ils examinent aussi à l'occasion, d'autres délibérations concernant l'achat de véhicules de fonctionnement, les diverses indemnités, notamment celles concernant le président de cette institution ainsi que le règlement intérieur. Des chiffres sur lesquels les conseillers sollicitent toujours des détails sur leur échelonnement avant toute adoption.