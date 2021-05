Afrique: Développement de l'Afrique - Le levier culturel

Le sujet est en débat depuis hier, à l'occasion de la Journée de l'Afrique, dont les manifestations ont été lancées par le ministre délégué auprès du Minrex chargé des Relations avec le Commonwealth, Felix Mbayu.

L'Afrique est résolument engagée sur la voie du développement. Pour preuve, elle a entamé une transformation structurelle qui vise son l'industrialisation. Par ailleurs, l'on note des convergences avec la Zone de libre-échange continentale africaine. Malheureusement, le continent reste à la traîne, pendant que le reste du monde avance vite. Les racines de cette progression lente de l'Afrique sont à chercher dans un domaine jusque-là peu exploré, d'après les experts. « Une bonne partie de ce qui a manqué au projet panafricain et à la démarche visant sa réalisation relève largement de la culture », explique le Pr. Charles Binam Bikoï, secrétaire exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines.

Ce dernier s'exprimait ainsi hier 25 mai, lors des manifestations marquant la Journée de l'Afrique, au ministère des Relations extérieures. Cette cérémonie était présidée par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Felix Mbayu. En présence du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie Thérèse Abena Ondoa, de plusieurs membres du corps diplomatique et du représentant de l'Union africaine au Cameroun.

Pour donner plus de chances au projet de développement de ses pays-membres, l'Union africaine (UA) a choisi de faire tourner les débats autour des « Arts, culture et patrimoine : leviers pour construire l'Afrique que nous voulons ». Par cette option, l'Afrique engage un saut qualitatif dans sa vision, comme l'indique le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Dans son message de circonstance lu hier, ce dernier informe qu'il a été « prescrit aux États africains de chercher dans leurs repères culturels et leurs valeurs ancestrales le soubassement de leur essor, tout en s'inscrivant dans l'évolution du monde ».

Le Cameroun, l'un des pays fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), devenue UA en 2002, s'inscrit dans cette dynamique, a indiqué le ministre Felix Mbayu.