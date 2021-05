Angola: Les Sud-africains de Trooper investissent environ 100 millions de dollars à Cabinda

Cabinda (Angola) — Le Troper, un groupe entrepreneurial sud-africain, prévoit d'investir environ 100 millions de dollars dans l 'agriculture et l' énergie solaire à Cabinda, dans un proche avenir.

L'objectif de la délégation entrepreneuriale sud-africaine, arrivée à Cabinda ce jeudi, est de trouver des débouchés et des opportunités d'affaires avec les entrepreneurs de ces deux branches et avec les autorités du gouvernorat provincial, pour créer des partenariats et des opportunités d'investissement dans ces deux branches.

À la lumière de cette intention, le chef de la délégation du Trooper, John Kayira, et la responsable en charge des opérations, Verónica Shale, ont tenu une réunion avec le gouverneur de Cabinda, Marcos Nhunga, ayant évoqué plusieurs idées sur les opportunités d'affaires, le partenariat et l'investissement à Cabinda.

John Kayira, qui fait partie du forum d'affaires Angola-Afrique du Sud, a indiqué que le voyage à Cabinda était l'occasion de découvrir sur place les investissements existants dans ces deux branches et d'interagir avec les autorités locales et les entrepreneurs sur les opportunités d'affaires et le partenariat dans les secteurs de l'agro-industrie et de l'énergie solaire.

A son tour, Verónica Shale a souligné la volonté du groupe d'investir à Cabinda car il est informé du potentiel et des opportunités que la province offre dans ces deux segments: l'agriculture et l'énergie solaire.

Lors du séjour de quelques heures dans cette ville, les deux hommes d'affaires visiteront quelques champs agricoles, ainsi que rencontreront la classe d'affaires locale pour en savoir plus sur les investissements existants dans ces domaines de l'agriculture et de l'énergie solaire.