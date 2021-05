Angola: Le PR crée une commission pour organiser le centenaire du fondateur de la nation

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a créé ce jeudi une Commission interministérielle pour l'organisation des activités allusives au 100e anniversaire du fondateur de la Nation, António Agostinho Neto.

Une note de la Maison civile du Président de la République parvenue le jour à l'ANGOP indique que la Commission vise à organiser des préparatifs pour une célébration digne de cette occasion.

Selon le document, la Commission comprend les ministres d'État et les chefs des Maisons civile et militaire du Président de la République, respectivement, en tant que coordonnateur et coordonnateur adjoint, ainsi que les responsables des Ministères de l'Administration du Territoire, de la Défense nationale et des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, de l'Intérieur et des Relations Extérieures.

Cette Commission comprend également les ministres des Finances, des Transports, des Télécommunications, de l'Éducation, des Technologies de l'Information et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement.

Les gouverneurs de province, le directeur de cérémonie du Président de la République, le président du conseil d'administration du Mémorial António Agostinho Neto et un représentant de la Fondation António Agostinho Neto sont également membres de la Commission.

La Commission est également chargée d'élaborer un calendrier des actions commémoratives allusives au 100e anniversaire du Fondateur de la Nation, présentant une proposition de budget pour les célébrations, la préparation et l'organisation, ainsi que la coordination, au niveau interne et externe, des opérations nécessaires pour les célébrations.

António Agostinho Neto est né le 17 septembre 1922 à Kaxicane (Icolo et Bengo) et est décédé le 10 septembre 1979. En tant que premier président de la République d'Angola, il a proclamé l'indépendance de l'Angola du joug colonial portugais, le 11 novembre 1975.