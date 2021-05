Ile Maurice: Saisie de drogue - L'ICAC accélère le pas

Les enquêteurs de l'ICAC ont procédé à l'interrogatoire de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir des liens indirects avec les frères Gurroby ce jeudi 27 mai. Pour rappel, Nitilesh, Ritesh et Nitesh avaient été arrêtés suite à la saisie de 269kg de drogue le 2 mai dernier. Ce volet de l'enquête concerne le blanchiment d'argent lié au trafic de drogue.

Le lien des frères Gurroby avec le monde hippique a intéressé les enquêteurs. Amar Sewdyal, stable manager de l'écurie où Nitesh et Ritesh Gurroby sont propriétaires de chevaux, a été interrogé. Il était accompagné de son homme de loi Me. Roobesh Ramanjooloo. John Smith, le directeur administratif du Mauritius Turf Club Sports And Leisure Ltd a aussi été interrogé sur les parts des frères Gurroby dans les chevaux. Il a été questionné sur la manière dont ils ont fait le paiement.

Par ailleurs, les frères Seetul, des banians de poissons, avaient aussi été convoqués à l'ICAC et étaient accompagnés de Me Siddhartha Hawoldar. Ils sont soupçonnés d'être des prête-noms pour les frères Gurroby. Lors d'une perquisition, la somme de Rs 800 000 avait été saisie chez eux. Toutefois, après leur interrogatoire, les enquêteurs ont été satisfaits de leurs explications et leur argent leur sera rendu.