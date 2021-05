Ile Maurice: Integrity Reporting Services Agency - Rémunérations de Rs 74,8 M aux directeur et membres

Un document déposé au Parlement par le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance à la bibliothèque de l'Assemblée nationale révèle que, de 2016 à fin avril 2021, les rémunérations du directeur de l'Integrity Reporting Services Agency (IRSA) et des membres de l'Integrity Reporting Board s'élèvent à Rs 74 894 millions. Reza Uteem, qui avait interpellé le ministre des Services financiers au sujet de cette institution, estime que depuis sa création, l'IRSA n'a pas été performante. Interrogé, il soutient que jusqu'ici, l'IRSA n'a obtenu qu'un attachment order pour un montant de Rs 12 millions. «Alors qu'une somme approximative de Rs 75 millions a été investie dans l'institution depuis ces cinq dernières années, en retour elle n'a pas donné les résultats escomptés.» Selon le député du MMM, le conflit entre l'IRSA et l'Independent Commission against Corruption (ICAC) démontre qu'en matière de lutte contre la corruption, le pays n'a pas avancé. D'ailleurs, ce conflit a été porté devant la justice.

Ce sont les législations qui régissent ces deux institutions qui sont au centre de ces conflits. Quand l'ICAC procède à des saisies, elle doit expliquer avec preuves à l'appui les raisons de son action. Alors que si l'IRSA procède à des saisies, c'est la personne arrêtée qui doit justifier de la provenance de ses biens.

Soulignons que c'est Lord Philips, un ancien président de la Cour suprême d'Angleterre et du Pays-de-Galles, qui est le chairperson de l'IRSA. Ses deux assesseurs sont l'ancien juge Bhooshun Domah et Jugdish Dev Phokeer, un ancien haut fonctionnaire. Le document déposé ne détaille pas les rémunérations du chairperson et des assesseurs.