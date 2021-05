Gabon: Le patron de GABONEWS invité et reçu par l'Ambassadeur du Japon

L'Administrateur directeur général de GABONEWS, Talyane CHALOBAH-GONDJOUT et ses collaborateurs ont été reçus par le nouvel ambassadeur du Japon près le Gabon, Son Excellence Shuji NOGUCHI. Le patron de GABONEWS et le diplomate ont fait le tour de leurs différentes activités et missions.

Son Excellence Shuji NOGUCHI, diplomate japonais, est accrédité au Gabon depuis fin juillet 2020. Le nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire a reçu les agents du média en ligne GABONEWS, avec à sa tête, Talyane CHALOBAH-GONDJOUT. Les deux parties ont échangé sur les missions qui sont respectivement les leurs. Le diplomate japonais, a dans cette optique, félicité le travail abattu par les journalistes de GABONEWS. Notamment, la réhabilitation de l'Ecole publique de Bambouchine dont l'attention du Japon avait été attirée par les reportages de GABONEWS en est la preuve.

Deux reportages entre 2014 et 2017 tirant ainsi la sonnette d'alarme qui entrainera une réaction du Japon pour la réhabilitation en 2018 de cette école ainsi que la construction de salles de classe additionnelles :

Comme son prédécesseur , Son Excellence Masaaki Sato, Son Excellence Shuji NOGUCHI souhaite lui aussi, travailler avec ce média qui a beaucoup d'interêt pour le social, l'éducation, la santé et bien d'autres...

Cette collaboration entre l'Ambassade du Japon près le Gabon et le média GABONEWS est une satisfaction pour l'Administrateur Directeur général, Talyane CHALOBAH-GONDJOUT. Une collaboration qu'il dit ne ménager aucun effort pour qu'elle soit aussi cordiale et surtout empreinte de professionnalisme pour ses journalistes. "Cette coopération entre l'Ambassade nippone et le média GABONEWS est un exemple d'amitié et de bons rapports qui, à juste titre, renforce les liens entre les Etats gabonais et japonais" souligne Talyane CHALOBAH-GONDJOUT.

Aussi, faut-il tout de même rappeler que la coopération japonaise au Gabon remonte à 1976 avec l'aide de la construction de la ligne du chemin de fer Transgabonais. Le Japon aide le Gabon dans plusieurs domaines à savoir l'éducation, la santé, et la pêche.