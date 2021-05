Congo-Brazzaville: Financement - Poursuivre des réformes pour faciliter l'accès des PME aux crédits

Développer les mécanismes d'appui financier aux Petites et moyennes entreprises(PME), pour un meilleur accès aux crédits, fait partie des axes de travail déclinés par la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, qui a pris ses fonctions à la tête du département, le 22 mai.

« Nous ferons un état des lieux des différents secteurs pour connaître les défis, afin de mieux poursuivre les réformes qui nous mèneront aux résultats escomptés », a indiqué la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du Secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo. En attendant l'état des lieux, quelques axes de travail sont déjà esquissés : promouvoir l'entrepreneuriat; favoriser l'accès des PME au marché; adapter la formation professionnelle aux besoins des entreprises... Un travail qui s'appuiera sur la politique nationale de développement des PME, mise en place par la ministre sortante, Adélaïde Mougani.

Portrait

Le monde des entreprises n'est pas étranger à Jacqueline Lydia Mikolo. « Cette nomination me renvoie à mes premières dévotions: l'économie et le redressement des entreprises », a déclaré la ministre des PME, de l'Artisanat, et du Secteur informel. En effet, Jacqueline Lydia Mikolo, épouse Aïdara, mère de huit enfants de famille recomposée, est diplômée en sciences de gestion, spécialiste des administrations publique et privée. Son premier diplôme universitaire a été obtenu à l'âge dedix-sept ans. L'expérience professionnelle accumulée, par la suite, l'a conduite à devenir promotrice des entreprises dans les secteurs de télécommunications, du textile, de gestion comptable et immobilière.

Polyglotte parlant couramment français, anglais puis espagnol, Jacqueline Lydia Mikolo a exercé durant 21 ans au sein du système des Nations unies. C'est au Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés qu'elle a occupé des hautes fonctions en Turquie, en Guinée Conakry, au Sénégal, au Pakistan, au Tchad, en Suisse, en France, aux Etats-Unis et en Angleterre de 1993 à 2014. En cette dernière année, elle rentre au pays pour assumer les fonctions de coordonnatrice des marchés publics et de la règlementation au ministère de l'Aménagement du territoire et de la Délégation générale aux grands travaux.

En 2016, Jacqueline Lydia Mikolo fait son entrée au gouvernement, en qualité de ministre de la Santé et de la Population. Trois ans plus tard, le département ministériel de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement lui est affecté.

Depuis deux ans déjà, elle est membre du Comité central du Parti congolais du travail, parti politique qu'elle avait intégré à 18 ans. A la faveur du scrutin du 21 mars de l'année en cours, elle a assumé les responsabilités de directrice locale de campagne du président Denis Sassou N'Guesso à Mouyondzi dans le département de la Bouenza. Jacqueline Lydia Mikolo est membre de la Croix rouge congolaise et de l'Association des femmes fonctionnaires des Nations unies et présidente d'une association éponyme.