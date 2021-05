Congo-Brazzaville: Paul Put nouveau sélectionneur des Diables rouges

Le technicien belge s'est dit prêt à relever le défi après avoir paraphé le 27 mai à Brazzaville, un contrat de deux ans avec la Fédération congolaise de football (Fécofoot) représenté par son président Jean Guy Blaise Mayolas.

Le nouveau sélectionneur a pour mission de qualifier les Diables rouges à la Coupe du monde Qatar 2022, et aux différentes phases finales de la Coupe d'Afrique des nations 2023 et du Championnat d'Afrique des nations 2022. Il sera chargé du suivi des championnats locaux et étrangers en vue de la détection et la sélection des joueurs locaux et de la diaspora. Il va aussi définir, élaborer et animer le programme de la sélection en assurant le regroupement, l'encadrement et la participation des Diables rouges A et A' aux échéances validées par la Fécofoot.

Après la signature de son contrat qui le lie désormais avec les Diables rouges, Paul Put a dévoilé à la presse ses ambitions. Le technicien belge a promis se donner à 500% pour réécrire les plus belles pages du football congolais. « Je suis venu au Congo pour réécrire une belle page de l'histoire du football congolais. Je suis conscient du potentiel des joueurs congolais. Mais, dans le football même si les talents sont disponibles, un véritable esprit d'équipe est nécessaire », a-t-il déclaré.

Paul Put suivait de près les prestations des Diables rouges depuis plusieurs années. Selon lui, c'est pour la troisième fois qu'il postule pour briguer le poste de sélectionneur des Diables rouges. Maintenant qu'il a obtenu gain de cause, le nouveau sélectionneur veut apporter sa touche à la constitution d'une l'équipe à la taille de ses ambitions.

« Je suis quelqu'un avec beaucoup d'ambitions. Il n'y a pas de place pour les princes dans l'équipe. Je veux avoir des joueurs qui veulent se donner à fond, se battre et qui vont mouiller le maillot, des joueurs fiers de jouer pour leur pays et qui veulent élever le drapeau du pays très haut », a-t-il souligné avant d'ajouter : « Ce sont les résultats qui comptent. Pour y arriver, il faut mettre en place une bonne équipe composée des joueurs motivés et combatifs. Partout où je suis passé, on m'a donné des surnoms, le lion ou le gladiateur. Je veux dire à partir de maintenant, je veux voir des gladiateurs sur le terrain ».

Partout où il est passé, Paul Put assure avoir fait des résultats grâce à la discipline. La discipline, a-t-il indiqué, commencera par lui-même et son staff ainsi qu'à tout le monde qui est autour de l'équipe notamment les joueurs. « Sans discipline, tu ne peux pas arriver au bon résultat. C'est comme une bicyclette, tu ne peux pas avancer s'il y a une pièce qui manque. Tout le monde doit prendre sa responsabilité. C'est ma responsabilité de surveiller tout le monde. Ils doivent être disciplinés et motivés parce qu'on a un objectif à atteindre, celui de donner la joie au public sportif congolais qui a faim des résultats », a-t-il dit.

Paul Put, rappelons-le, a été finaliste de la Coupe d'Afrique des nations 2013 avec le Burkina Faso. Il avait réussi à qualifier la Guinée à la phase finale de la CAN 2019 après quatre ans d'absence. « Pouvez- vous me montrer un document qui atteste ma suspension par la Fifa. Ce qu'on a écrit sur moi est très loin de la réalité. Je n'étais jamais suspendu ni par la Belgique ni par la Fifa », a-t-il lancé.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi a signifié : « Nous comptons énormément sur vous parce que le football congolais est en baisse. Ensemble, nous devons faire en sorte que dans les jours à venir, qu'on parle du football congolais au niveau national et international. J'espère que vous ferez le bon choix des hommes qui devront désormais constituer les Diables rouges. Nous devons tous être très loin de la complaisance. La rigueur dans le travail devra nous guider ».