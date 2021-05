Afrique: France/Covid-19 - Emmanuel Macron en visite au Rwanda et en Afrique du Sud

Le président français, Emmanuel Macron, s'est envolé le 26 mai au soir pour Kigali (Rwanda), où il passera deux jours. Il s'agit de sa première visite en tant que chef d'Etat, depuis Nicolas Sarkozy en 2010. Après le Rwanda, il se rendra en Afrique du Sud.

Après l'accueil par son homologue, Paul Kagamé, il a « à cœur d'écrire une nouvelle page » des relations entre la France et le Rwanda. Il prononcera son premier discours le 27 mai à Kigali, au Mémorial du génocide des Tutsis où sont inhumées plus de 260 000 victimes. Il s'agit du premier déplacement d'un président français au Rwanda, depuis la visite de Nicolas Sarkozy en 2010. Emmanuel Macron entend ainsi marquer l'aboutissement du processus de rapprochement avec ce pays, entamé par ses prédécesseurs.

Pour Paul Kagamé, les deux pays ont désormais « l'opportunité de créer une bonne relation ». Et les conclusions du rapport d'historiens de la Commission Duclert constituait un « pas important et un signal de changement », qui légitime une normalisation des rapports entre son Etat et la France. La commission avait conclu que si « rien ne vient démontrer » la complicité de la France sur le génocide de 1994, Paris porte des « responsabilités lourdes et accablantes », pour être « demeurée aveugle face à la préparation » du génocide. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a déclaré : la visite d'Emmanuel Macron au Rwanda « est un acte particulièrement fort, une preuve de la volonté de regarder notre histoire, notre passé, en face en toute transparence, une meilleure manière d'avancer ». Mais certaines familles des victimes du génocide attendent que le président français exprime des « excuses [... ] sincères » de son pays pour son rôle.

L'Elysée choisit un « discours de vérité et de reconnaissance »

Mais plutôt que de présenter des « excuses » de la France dans son « aveuglement » sur la situation au Rwanda dans les années 1990, ou de « repentance », l'Elysée préfère parler de « discours de vérité et de reconnaissance » des faits, tels qu'ils ont été établis par la Commission. Après son discours solennel, Emmanuel Macron visitera un centre de formation professionnelle, soutenu par l'Agence française de développement et inaugurera le nouveau Centre culturel et francophone de Kigali. Pour concrétiser la normalisation des relations entre leurs deux pays, les deux chefs d'Etat pourraient décider du retour d'un ambassadeur français à Kigali, un poste vacant depuis 2015.

Le lendemain, il se rendra en Afrique du Sud, pour évoquer la coopération franco-africaine dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la crise économique.