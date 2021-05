Congo-Brazzaville: Recensement général - Du retard dans la publication des résultats des opérateurs

Débuté en mars 2020 avec déjà trois années d'atermoiement, le cinquième Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH5) n'est toujours pas achevé. Cette enquête nationale est couplée avec la première opération de Recensement des entreprises du Congo (REGEC).

L'opération du 5e RGPH s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national, sous la coordination de l'Institut national de la statistique (INS). Il s'agit d'un travail de longue haleine qui se réalise en plusieurs phases avec de la technicité. Les résultats du recensement, prévu normalement tous les dix ans, permettent d'actualiser les informations sur l'effectif global de la population, ainsi que ses caractéristiques démographiques et socio-économiques.

La coordination de l'opération sur le terrain a pourtant promis de présenter les premiers résultats de ce RGPH5 avant la fin de l'année 2020. Jusqu'en octobre dernier, les deux phases de terrain sur les quatre ont déjà été réalisées, avant le démarrage de la phase de dénombrement qui consiste à la collecte des données auprès des ménages. D'après l'INS, le dénombrement est quasiment bouclé et que le traitement des données a même été amorcé.

Les résultats du REGEC annoncés pour le mois de janvier passé ne sont toujours pas connus un an après son lancement. Le but du REGEC est, d'une part, d'identifier les secteurs formel et informel et, d'autre part de répertorier les entreprises exerçant dans le pays. Il permettra de dresser le portrait d'une économie dominée en nombre de sociétés par le commerce et les services, avec une activité concentrée à Brazzaville et Pointe-Noire, tandis que les entreprises des secteurs pétrolier et forestier, malgré leurs poids, restent fragiles face aux chocs extérieurs.

En effet, d'après des sources à l'INS, le retard observé dans les deux opérations est dû à des difficultés d'ordre technique et financier auxquelles est confrontée l'équipe de coordination des opérations de recensement sur le terrain. Il est difficile de confirmer ces allégations, puisque ni l'INS, ni le ministère de tutelle, encore moins le gouvernement communiquent sur l'état d'avancement du processus.

La dernière fois qu'une autorité s'est prononcée sur cette grande opération nationale remonte au 24 février 2021, à Brazzaville, lors de la cérémonie de la pose de la première pierre du siège de l'INS. La ministre en charge de la Statistique, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, avait tenté de rassurer sur l'évolution du RGPH5 et du REGEC.

« La production statistique ne s'est jamais arrêtée ! À titre d'illustration : le premier REGEC dont les résultats seront disponibles courant mai 2021 ; le cinquième recensement de la population et de l'habitation dont les opérations de cartographie sont bouclées ; l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, dont les travaux préparatoires sont en cours », déclarait-elle.

La ministre de tutelle s'est, par ailleurs, félicitée de la poursuite de la production des statistiques sur l'indice harmonisé des prix à la consommation ; la production des comptes nationaux, des notes de conjoncture économique et des statistiques du commerce extérieur et des annuaires statistiques départementaux, sectoriels et nationaux.