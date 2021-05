Maroc: Botola Pro D1 - D'une victoire à l' autre pour le Wydad

Le Wydad de Casablanca (WAC) a pris le meilleur sur le Maghreb de Fès (MAS) par 2 buts à 0, mercredi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la 20è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football. Le WACs'est imposé grâce à des buts du Libyen Muayad Ellafi (50è) et de Mohammed Ounajem (82è).

Cette victoire permet aux Rouge et Blanc de consolider leur fauteuil de leader avec 37 points, avec quatre longueurs d'avance sur le Raja de Casablanca, qui devait se déplacer jeudi à Mohammedia pour y affronter le Chabab local, sachant que l'autre match programmé jeudi devait opposer le CAYB au MAT. Quant à l'Ittihad de Tanger (IRT), ils'est imposé face à la Renaissance de Zemamra (RCAZ) sur le score de 2 buts à 0, en match disputé au Grand stade de Tanger. Les Tangérois l'ont emporté grâce à des buts signés Taoufik Ijrouten (45+2è) et Abdellatif Akhrif (81è).

L'AS FAR et le Rapide Oued Zem (RCOZ) ont fait match nul, un but partout au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Les Militaires ont ouvert la marque par Mohamed El Majhed (16è, c.s.c), alors que le RCOZ a égalisé par Mohamed Rouhi (22è). Bonne opération du Difaâ El Jadida (DHJ) qui a battu le FUS deRabat par 3 buts à 1 au stadeElAbdi à El Jadida. Les buts des Doukkalis ont été marqués par Mehdi Qarnas (45è), Yassine Dahbi (49è) et le Kényan Masoud JomaChoka (86è), alors que le FUS a réduit l'écart par l'entremise de Naoufal Zerhouni (53è). Il convient de rappeler que le match qui a ouvert, mardi, le bal de cette journée a tourné à l'avantage de l'OCS qui a disposé à domicile du HUSA par 1 à 0, but de Salaheddine Benychou à la 30ème minute de jeu.

A noter qu'avant de laisser place à la mise à jour du calendrier de la Botola, le championnat se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 21ème journée. Trois matches sont programmés samedi, à savoir RCAZ-DHJ, MAS-OCS et RCOZIRT, et quatre dimanche : MCO-SCCM, FUS-WAC, RCA-FAR et MAT-HUSA. Quant à la rencontre RSB-CAYB, elle a été reportée au mercredi 9 juin prochain en raison de l'engagement continental de la formation berkanie qui défiera ce vendredi à Doha l'équipe égyptienne d'Al Ahly pour le compte de la Super Coupe d'Afrique.