Algérie: AI - Appel à mettre fin aux expulsions de Palestiniens à El Qods et Silwan

Ramallah — Le directeur adjoint pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International, Saleh Higazi a appelé la communauté internationale à assumer sa responsabilité d'empêcher l'entité sioniste de poursuivre sa politique de transferts forcés et d'expropriations contre les Palestiniens à El Qods et Silwan.

"Soyons clairs : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, les pays de l'Union européenne et la communauté internationale dans son ensemble ont la responsabilité d'empêcher Israël de poursuivre sa politique de transferts forcés et d'expropriations", a souligné M. Higazi.

Il a souligné que "cela fait des années qu'Israël cherche à étendre ses colonies illégales dans la région de Silwan, où plus de 200 Palestiniens et Palestiniennes ont déjà été déplacés de force et chassés de leurs maisons".

M. Higazi a dit que "les récentes manifestations locales et mondiales contre les expulsions forcées à Sheikh Jarrah ont envoyé à Israël un message clair visant à lui faire comprendre que les saisies de terres ne passeraient pas inaperçues". Les autorités de l'occupation "doivent renoncer immédiatement à leurs projets d'expulsions forcées dans le quartier de Batn al Hawa, à Silwan, et dans toute autre partie des territoires palestiniens occupés".

Il a soutenu que ces expulsions forcées interviennent en violation flagrante de l'interdiction des transferts forcés aux termes du droit international humanitaire, et constituent des crimes de guerre.