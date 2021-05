Algérie: Bensalem - L'investissement productif prioritaire dans la politique économique du pays

Medea — L'investissement productif devrait être prioritaire dans la politique économique nationale, a estimé jeudi, à Médéa, le président du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem.

S'exprimant au titre d'une activité de proximité, organisée au centre-ville de Médéa, au huitième jour de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, le président du PRA a indiqué que la politique nationale visant l'encouragement de l'investissement n'a, jusque-là, pas atteint l'objectif escompté, insistant ainsi sur l'impérative de réviser cette politique, pour ne pas reproduire, selon lui, "les erreurs du passé".

Kamel Bensalem a ainsi appelé pour davantage d'intérêt à l'un des piliers de l'économie à savoir l'investissement productif qui, selon lui, devrait être prioritaire dans toute stratégie sectorielle.

"Les investisseurs nationaux devraient être encouragés et accompagnés", a ajouté le président du PRA, assurant qu'accompagner et soutenir ces investisseurs, dont la majorité font aujourd'hui face aux entraves notamment bureaucratiques aurait, sans nul doute un impact "certain" sur l'essor économique du pays.

"Notre souci majeur est la préservation de l'économie mais aussi la sauvegarde des emplois", a ajouté le président du PRA qui s'est dit "favorable" à une politique de développement de l'investissement en faveur des régions, en fonction du potentiel et des spécificités de chacune d'elles.

Pour Kamel Bensalem, l'Algérie recèle, entre autres, "d'énormes richesses et potentiels qui sont toutefois sous-exploités", d'où, selon lui, l'"impératif de revoir aujourd'hui et plus que jamais toutes les politiques sectorielles menées jusque-là, qui ont eu des répercussions néfastes sur le tissu industriel mais aussi sur l'agriculture".

Pour relancer l'investissement productif, le président du PRA préconise ainsi de mettre sur pied une stratégie "fiable", "bien réfléchie" et "efficiente".