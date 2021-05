Algérie: Le Président Tebboune félicite les scouts algériens

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité jeudi les Scouts musulmans algériens (SMA) à l'occasion de leur Journée nationale (27 mai), les appelant à suivre la voie de leurs prédécesseurs, à demeurer fidèles au message des chouhada et à s'inspirer de leurs sacrifices au service de la patrie.

"A cette occasion, je m'incline avec déférence à la mémoire du chahid Mohamed Bouras et de tous nos valeureux martyrs et je salue nos enfants, filles et garçons, appartenant à cette école de la loyauté, de la persévérance et du don de soi, les appelant à suivre la voie de leurs prédécesseurs, à demeurer fidèles au message des chouhada et à s'inspirer de leurs sacrifices au service de notre chère patrie et de notre peuple fier", a ajouté le président de la République.