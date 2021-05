Maroc: Holmarcom Group acquiert 51% dans la société kényane Monarch Insurance

Le conglomérat marocain Holmarcom Group, par le biais de sa société holding, Holmarcom Insurance Activities, a acquis une participation majoritaire dans la société kényane Monarch Insurance Company, pour un montant non divulgué. A travers cet accord d'acquisition, signé lundi entre les deux groupes, Holmarcom Insurance Activities deviendra l'actionnaire majoritaire de la société kényane avec une participation de 51%, avec Kamu Group et Maisha Microfinance Bank.

Le groupe Monarch possède Monarch Insurance, Maisha Microfinance et un ensemble de propriétés immobilières, dont Chester House dans le centre-ville de Nairobi, où se trouve la première succursale de Maisha Microfinance Bank.

"Le groupe Holmarcom possède une expérience inégalée sur le marché marocain de l'assurance qui est le deuxième en Afrique et son injection de capital dans Monarch Insurance renforcera notre croissance et notre ambition de devenir un acteur de référence dans le secteur de l'assurance au Kenya", a déclaré Jared Kengwana, président-directeur général du groupe Monarch Insurance Company, dans un communiqué publié à la suite de l'accord signé entre lui et Mohamed Hassan Bensalah, président-directeur général du groupe marocain, Holmarcom.

Holmarcom est un groupe marocain familial, dont l'activité est organisée autour de 4 pôles, à savoir la finance, l'agro-industrie, la distribution et la logistique et l'immobilier. Devenu un des grands groupes du pays, le groupe Holmarcom s'ouvre à des opportunités de croissance à l'international et plus particulièrement en Afrique, souligne-t-on.