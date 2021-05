Maroc: Championnat Pro D2 - L'heure de vérité approche

La 24e journée du championnat national de footballBotola ProD2 Inwise déroulera en cette fin de semaine et sera déterminante pourla suite de l'exercice. Les deux premiersmatchs programmés ce vendredi opposeront l'UTS au CJBG et le RBM à l'OCK. Les Mellalis, huitièmes au classement avec 30 points, ne sont pas à l'abri de la relégation, et leur mission ne sera pas facile face à l'OCK, dauphin, et qui n'aura d'yeux que sur la victoire pour rester dans le peloton de tête. L'autre rencontre nemanquera pas d'intérêt non plus puisque l'UTS cherchera à s'imposer sur son terrain face à Benguerir pour assurer son maintien le plus tôt possible.

Pour ce qui est de samedi, en dehors de la rencontre entre l'ASS et le RAC, deux équipes qui occupent pratiquement lamême place, les autres matchs seront captivants aussi bien pourle haut que le bas du tableau. La lanterne rouge, le WST, recevra le leader et n'aura pas droit à l'erreur. Un autre faux pas serait le signe du début de la fin, alors que de l'autre côté, avec un parcours très probant, la Jeunesse Salmi ne compte pas céder son fauteuil de leader et veut continuer sa marche vers la montée. L'autre confrontation mettra aux prises le KACM et l'Olympique Dchira. Même cas de figure puisque les Marrakchis, treizièmes au classement avec 25 points, ne sont pas encore sortis de l'auberge, et un autre résultat que la victoire face au troisième du classement enlisera le Kawkab en bas du tableau.

Dimanche, le KAC jouera le cinquième du classement, le SM, et une nouvelle défaite risque de coûter cher aux Gherbaouis. Le TAS, avant-dernier avec 21 points, ne sera pas mieux loti en recevant le WAF, quatrième avec 36 unités au compteur.

Enfin, le Chabab de Khénifra, quatorzième avec 25 points,recevra l'IZK dans un match équilibré. Les Khénifris peuventfaire pencherla balance de leur côté, d'autant que les derniers résultats de leur adversaire du jour ne sont pas probants. Khalil Benmouya