Maroc: Supercoupe d'Afrique - La RSB en quête d' un exploit à Doha

Le stade Jassem Ben Hamed à Doha abritera, ce soir à partir de 16 heures, le match de la Super coupe d'Afrique qui opposera les Egyptiens d'AlAhly, lauréats de la Ligue des champions, aux Marocains de la Renaissance de Berkane, vainqueurs de la Coupe de la Confédération.

Une opposition que les Berkanis aborderont avec le costume d'outsider devant un adversaire qui a déjà remporté ce trophée à six reprises dont celui de 2006 aux dépens de l'ASFAR. Sur le papier, il est vrai que le National du Caire, demi-finaliste de l'actuelle Ligue des champions, part avec les faveurs des pronostics mais cette donne ne devrait pas entamer le mental du contingent berkani dépêché au grand complet et qui, en un match au finish, reste outillé pour s'imposer et s'adjuger le joli chèque de 200.000 dollars promis par la CAF au vainqueur au lieu de 150.000 dollars devant être attribués au club perdant. Dans une déclaration à la presse qatarie, l'entraîneur de laRSB,Juan Pedro Benali,se dit confiant, faisant part de sa parfaite connaissance du style de jeu de l'adversaire. Ajoutant que ses poulains doivent être concentrés au maximum pour saisir les quelques opportunités qui vont se présenter.

Pour ce match, la présence du public a été autorisée à hauteur de 30% de la capacité du stade. Ainsi, la RSB devrait être soutenue par 2.500 spectateurs, nombre auquel aura droit également l'équipe d'Al Ahly, ce qui donnera plus de piment à ce choc qui sera sifflé par un trio d'arbitrage algérien conduit par Mostapha Ghorbal, secondé par Abdelkhalek Chiali et Makrane Karari, au moment où la tâche de quatrième referée a été confiée à Jean Jacques Ngabo Ndala de la République démocratique du Congo. Un match de Supercoupe bien particulier pour l'international marocain d'Al Ahly, Badr Benoun, qui retrouvera la RSB, club où il avait affûté ses armes lors de la saison 2014-2015, à titre de prêt.

La Renaissance de Berkane, dont les performances fonctionnent en dents de scie en championnat, parviendra-t-elle à être le quatrième club marocain à décrocher ce trophée après le Raja en 2000 et 2019, le Moghreb de Fès en 2012 et le Wydad en 2018 ? Bon vent en tout cas pour la RSB en quête d'un troisième titre après la Coupe du Trône en 2018 et la Coupe de la Confédération en 2020.

Mohamed Bouarab

DIVERS

CAN de beach-soccer

La sélection nationale de beach-soccer s'est imposée, mercredi à Saly (Sénégal),sur le score de 4-3 face à l'Egypte, en match comptant pour la dernière journée de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), une victoire qui ouvre aux Marocains la voie des demi-finales de cette compétition continentale. Les buts ont été l'œuvre de Rabi Aboutalbi, auteur d'un doublé, Nassim El Haddaoui et Driss Ghanam, côté le marocain et Hossam Salama,Hassan Mohamed et Ahmed Eshahat, pour le Egyptiens. Dans le groupe B, le Maroc rejoint ainsi en demi finale du tournoi qui se déroule du 23 au 29mai, le Mozambique qui a réussi un parcours sans faute en gagnant les trois matchs du premier tour. La deuxième affiche de la journée a opposé deux équipes du groupe A, le Sénégal, tenant du titre et pays hôte, et la Tanzanie qui participe à la CAN de beach soccer pour la seconde fois consécutive. Le match a été remporté (3-1) par les Sénégalais. Les matchs des demi-finales opposeront, vendredi, le Maroc au Sénégal, et le Mozambique à l'Ouganda.

Basketball Africa League

L'AS Salé a été battue, mercredi à la salle Arena de Kigali, par l'équipe angolaise de Petro Luanda, en match comptant pour les quarts de finale de la première édition de la Basketball Africa League (BAL), quise tient du 16 au 30 mai. L'AS Salé a été battue par la formation angolaise sur le score de 72-79. Au premier tour, l'équipe du Bouregreg avait terminé deuxième du groupe B avec 5 points, derrière Petro Luanda (6 pts). Lors de la première et la deuxième journées, l'AS Salé avait battu les Forces armées et police (FAP) du Cameroun sur le score de 87-84 et la formation de l'AS Police du Mali (88-79), avant de s'incliner face à Petro Luanda sur le score de 78-97.