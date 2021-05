Maroc: L'ambassadeur du Maroc à Mexico met en avant les contradictions de Madrid

L' ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar, a mis en avant les contradictions de l'Espagne dans l'affaire du dénommé Brahim Ghali, lors de son passage sur la chaîne "El Financiero Bloomberg", l'une des télévisions les plus suivies du Mexique.

Invité du journal d'information de mardi sur ce média spécialisé, le diplomate marocain a expliqué que l'Espagne a créé une crise avec le Maroc en accueillant sur son sol, en catimini et sous une fausse identité et un faux passeport, le chef des séparatistes du polisario, qui est poursuivi par la justice espagnole pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et viol. Abdelfattah Lebbar a ajouté que Madrid tente de faire croire que les récents évènements ont trait à une crise migratoire dans les enclaves occupées de Sebta et Mellilia alors qu'il s'agit bien d'une "crise politique et d'une crise de confiance" suite à l'accueil du dénommé Brahim Ghali.

Ce qui s'est passé dans l'enclave occupée de Sebta vient rappeler d'abord les sacrifices énormes que le Maroc consent pour préserver le bon voisinage et lutter contre la migration clandestine, a-t-il signalé, notant que "le bon voisinage et le partenariat ne sont pas des slogans. On doit les incarner". L'ambassadeur de S.M le Roi a établi, à cet effet, un parallèle avec la situation migratoire entre le Mexique et les EtatsUnis, indiquant que "nos deux pays vivent les mêmes défis" face à ce phénomène humain complexe.