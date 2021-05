Maroc: NMD - Le Maroc, une source d'inspiration dans la région (analyste mauritanien)

Nouakchott — Le Maroc est un modèle et une source d'inspiration en matière de stabilité et de développement pour les pays de la région, a souligné l'analyste mauritanien, Moussa Mohamed Amar.

Le rapport sur le nouveau modèle de développement, présenté mardi à SM le Roi Mohammed VI, "constitue un nouveau référentiel des politiques de développement dans la région", a fait observer cet ancien Directeur Général de l'Agence Mauritanienne d'Information (AMI), dans un entretien à la MAP.

Axé sur le thème "Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous", le document traduit le parcours remarquable du Royaume et les importants changements intervenus dans le pays au cours des deux dernières décennies, a précisé ce spécialiste des questions de sécurité dans le Sahel.

Il s'est déclaré absolument "convaincu" de la pertinence du nouveau modèle de développement au Maroc, dont le lancement intervient dans un contexte particulier, marqué par la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19).

Il s'agit d'un outil de relance de l'économie post-COVID, bâti sur un esprit révolutionnaire, une anticipation qui révélera la pleine mesure de son importance au cours des prochaines années.

Il a expliqué que ce nouveau modèle de développement constitue également une nouvelle garantie d'un nouveau Maroc, érigé en pôle de stabilité et de sécurité, dans un contexte géopolitique sous régional agité du fait des menaces terroristes et la lancinante équation de l'immigration irrégulière.

"Le Maroc est un exemple parfait de développement et de gouvernance politique, économique et sociale", a précisé cet expert, qui rappelle le référendum constitutionnel de 2011 qui a abouti à une "évolution en douceur" grâce à la monarchie, garante de la stabilité et du progrès du pays.

M. Moussa Mohamed Amar s'est félicité également de l'action menée par le Royaume, qui a abouti à l'élargissement de la classe moyenne, vecteur important de consommation et d'un marché national dynamique.

L'expert a aussi salué le leadership et la vision prospective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui ont permis la mise en place d'une économie marocaine aussi bien variée que diversifiée, "tournée vers les pays du Sud", notamment l'espace de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et même d'Afrique Centrale.

Dans ces régions, sont implantées de grandes sociétés marocaines spécialisées notamment dans les domaines des NTIC, des finances et de l'assurance, ainsi que de l'immobiliser, a-t-il fait observer.