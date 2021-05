Maroc: Ouverture à Rabat de la Conférence internationale de l'ICESCO sur les valeurs civilisationnelles dans la Sîrah du Prophète

Rabat — Les travaux de la grande Conférence internationale sur les valeurs civilisationnelles dans la Sîrah du Prophète se sont ouverts, jeudi à Rabat, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Tenue par l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) en partenariat avec la Ligue islamique mondiale (LIM) et la Rabita Mohammadia des Oulémas au Royaume du Maroc, la conférence est placée sous le thème "Vers une vision future de la Sîrah du Prophète".

Ce conclave, qui se tient également en mode virtuel, vise à élaborer une stratégie de communication pour traiter les dimensions fonctionnelles de la Sîrah du Prophète, limiter les questions subjectives et objectives liées à son étude, collecter et organiser les efforts académiques en matière de recherche sur la Sîrah et établir pour celle-ci une vision renouvelée assortie d'horizons futurs.

Il vise aussi à doter les organisations et instances œuvrant dans l'éducation, la culture, les sciences et la communication de mécanismes et outils de travail méthodologiques pour élaborer des plans d'action et établir des expertises à même de faire connaître la Sîrah du Prophète Sidna Mohammed, d'après l'ICESCO.

La rencontre est une riposte académique et pratique aux tentatives de diffamation à l'égard du Prophète (PSL) et s'inscrit dans le cadre de la vision de l'organisation et sa nouvelle stratégie d'action, qui en fait un phare civilisationnel international, selon la même source.

Cette grande conférence connaît la participation d'éminentes personnalités internationales de l'intérieur et de l'extérieur du monde islamique, d'institutions et d'organisations internationales, ainsi que de savants et professeurs spécialisés dans la Sîrah du Prophète et les sciences y afférentes.

L'événement a été marqué par une séance d'honneur ponctuée des allocutions du directeur général de l'ICESCO, M. Salim Almalik, et des invités d'honneur de la rencontre, à savoir le Premier ministre de la République islamique du Pakistan, Imran Khan, S.A.R. le Prince El Hassan bin Talal, Président du Forum de la pensée arabe au Royaume Hachémite de Jordanie, S.A.R. le Prince Charles, Prince de Galles au Royaume-Uni, le Président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, le Secrétaire général de la LIM, Mohamad bin Abdulkarim Al-Issa, le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas, Ahmed Abbadi, ainsi que Miguel Ángel Moratinos, Haut-Représentant de l'Alliance des civilisations.

La séance a également été marquée par la projection d'un clip vidéo réalisé par l'ICESCO sur la généalogie du Prophète (PSL), d'une vidéo sur les principaux témoignages sur la meilleure des créatures et d'une autre sur le musée de la Sîrah du Prophète à Médine.

À l'ordre du jour de cette conférence figurent quatre séances de travail portant respectivement sur la Sîrah du Prophète et les efforts des oulémas, la Sîrah du Prophète et les dimensions fonctionnelles, la Sîrah du Prophète et les questions contemporaines et Témoignages internationaux sur le Prophète et son ultime message.

Le conclave sera sanctionné par une déclaration et des recommandations qui seront diffusées dans de nombreuses langues à toutes les organisations, institutions et instances internationales spécialisées dans la culture et le dialogue civilisationnel.

Les travaux de la Conférence peuvent être suivis en direct sur la page Facebook officielle de l'ICESCO, via le lien suivant :https://www.facebook.com/ICESCO.Fr/live.