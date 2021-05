Maroc: QNET remporte trois trophées aux MUSE Creative Awards 2021

Casablanca — La société de vente directe QNET a été primée récemment pour son excellence en terme de créativité par la Plateforme Internationale de Prix du Marketing et de la Communication.

"QNET, société de vente directe basée sur le commerce électronique en Asie, est fière d'avoir reçu trois prix aux MUSE Creative Awards 2021. Qnet était en lice aux côtés de près de 4.000 candidatures provenant de diverses agences et organisations dans 55 pays, dont Walmart, Dell Technologies, McKinsey Global et plus encore", indique la société dans un communiqué.

Ainsi, dans la catégorie "Publication", Qnet a remporté le très convoité "Platinum MUSE Award" pour son "magazine Aspire", qui est la publication semestrielle de la société destinée aux distributeurs et qui a été convertie en un format multimédia riche et entièrement numérique pour toucher un public plus large, face à la pandémie mondiale, fait savoir la même source.

Le magazine, poursuit QNET, présente des nouvelles de l'entreprise, des connaissances sur les produits, des histoires de réussite, des fonctionnalités spéciales pour aider les distributeurs à développer leur entreprise et bien plus encore, ajoutant que le dernier numéro d'Aspire a offert aux lecteurs une expérience de lecture immersive avec des liens interactifs et du contenu intégré.

La deuxième victoire de QNET était dans la catégorie "Lifestyle Video" pour la vidéo intitulée "Que signifie Bernhard H. Mayer Legacy?", souligne le communiqué, notant que la vidéo a reçu un "Gold Muse Award" pour sa représentation de l'histoire humaine derrière la marque de luxe suisse de montres et de bijoux de Qnet, Bernhard H Mayer, qui marque son 150e anniversaire cette année.

"Les descendants de la famille Mayer, Bernhard H. Mayer et JR Mayer, les 4e et 5e générations de la marque historique, se réunissent dans cette vidéo pour discuter des événements mémorables tout au long de l'histoire de la famille Mayer et réfléchir à ce que l'héritage de Bernhard H. Mayer signifie vraiment pour eux", détaille le communiqué.

La troisième victoire de Qnet est le "Silver MUSE Award", dans la catégorie "Sports Video" pour la vidéo intitulée "QNET and sports: A history of building champions".

"En tant qu'entreprise avec des valeurs ancrées dans le leadership et le travail d'équipe, QNET est activement engagée dans des parrainages sportifs ainsi que dans le soutien des jeunes et futures personnalités sportives. QNET est le partenaire officiel de vente directe du Manchester City Football Club et de la Confédération africaine de football et est le sponsor officiel du premier pilote de sport automobile en Asie, Chetan Korada", fait savoir la société.

Elle est également le principal sponsor d'une équipe malaisienne montante, Petaling Jaya City Football Club, qui comprend des joueurs issus de communautés minoritaires et à faible revenu dans le but de les élever et de redonner à la communauté locale.

Les MUSE Awards sont une série de concours internationaux organisés par l'International Awards Associate (IAA), s'adressant à des professionnels de diverses industries dans l'espoir de promouvoir l'excellence dans leurs domaines respectifs.

La mission de l'IAA découle, d'après le communiqué, de la nécessité de reconnaître l'excellence professionnelle, de créer des plates-formes de récompenses pertinentes adaptées à l'industrie et d'encourager les futurs acteurs vedettes à faire progresser leur secteur dans tous les aspects de la conception, de la production et de la distribution des médias.

"IAA garantit l'impartialité et des critères d'évaluation stricts en mettant en place un jury composé de professionnels de l'industrie qui présentent des normes d'excellence élevées. À son tour, le jury sélectionnera une nouvelle vague d'excellents individus ou organisations qui établiront probablement de nouvelles références dans leur domaine. Les récompenses sont échelonnées selon trois niveaux de réussite: Platinum MUSE (85-100 points), Gold MUSE (70-84 points) et Silver MUSE (50-69 points)", explique le communiqué.

Le jugement est aveugle et évalué en utilisant les normes trouvées dans leurs industries respectives pour assurer l'impartialité. Les jurés ne peuvent évaluer chaque candidature que selon ses propres mérites et attribuer des notes en fonction de plusieurs critères, à savoir la créativité, le concept et l'idée, le contenu, l'objectif, la planification et l'exécution, le visuel et le design, l'innovation, la fonctionnalité et l'efficacité ainsi que l'impact et la mémorisation.

"Je suis tellement fier du travail que l'équipe marketing et créative a accompli chez QNET", a indiqué la présidente-directrice générale de QNET, Malou Caluza, citée par le communiqué.

"Ils ont travaillé incroyablement dur cette année pour s'assurer que nos distributeurs ont accès à un contenu de premier ordre pour les aider à développer leur entreprise en ces temps difficiles", a-t-elle poursuivi, notant que tous "nos canaux sociaux ont connu une forte augmentation du trafic et des abonnements, ce qui montre que notre communauté trouve de la valeur dans le contenu que nous leur proposons".

"Nous sommes heureux que tout ce travail acharné soit maintenant reconnu et apprécié par des experts indépendants dans le domaine de la création, ce qui témoigne du talent et des compétences de notre équipe QNET", a ajouté Mme Malou Caluza.

"Notre plate-forme existe pour promouvoir et encourager l'excellence dans différents corps de professionnels de différents secteurs", a déclaré, de son côté, Kenjo Ong, le PDG de l'IAA.

Compte tenu de la récente pandémie, l'équipe de l'IAA est continuellement émerveillée par la persévérance et la volonté manifestées par les gens pour surmonter les obstacles dans leurs industries respectives, a souligné M. Kenjo Ong, affirmant que "tant que cette plateforme existera, nous continuerons de faire valoir ceux qui, dans l'adversité, ont fait preuve de courage, incarnant l'excellence quel que soit leur environnement".

Fondamentalement, MUSE Creative Awards est un concours international destiné aux professionnels de la création qui inspirent les autres à de plus hauts sommets. Avec leurs concepts, leurs idées ou leurs designs, ces créatifs inspirent les autres pour aller plus loin, devenant ainsi une muse. Les soumissions gagnantes de QNET peuvent être consultées dans la galerie du site MUSE Creative Awards.

En plus des victoires aux MUSE Creative Awards, QNET a également décroché un platine et trois médailles d'or aux AVA Digital Awards 2021 pour un contenu numérique exceptionnel.

Le prix de la tête d'affiche, un "prix Platine", a été décerné à QNET pour la meilleure vidéo marketing YouTube dans la catégorie marketing numérique pour la vidéo intitulée "Live Your Best Life With QNET".