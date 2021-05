Afrique: CAN Mali 2002 - Les « bras-cassés » camerounais

Vainqueurs de l'édition 2000 de la CAN, les lions indomptables du Cameroun qui remettaient en jeu leur titre en 2002 au Mali étaient le centre d'attraction de cette 23e édition à plus d'un titre.

Il est 17h20 minutes, le dimanche 20 janvier 2002, lorsque les Lions indomptables du Cameroun, champions d'Afrique en titre, foulent la pelouse du stade Babemba Traoré de Sikasso pour leur entrée en lice dans cette CAN qu'abrite le Mali. C'est avec une grande surprise que les "Simba" de la République démocratique du Congo, adversaires du jour, les 15.000 spectateurs dans le stade et le monde entier découvrent le maillot arboré par les coéquipiers de Rigobert Song.

En effet, Puma, l'équipementier sportif allemand n'y était pas allé de main molle. Le maillot officiel des Camerounais pour cette CAN n'a tout simplement pas de manches. Les réactions ne se firent point attendre. Certains observateurs se prononcèrent favorables à l'usage de ce maillot pretextant qu'il serait adapté à la chaleur sahélienne qui caractérise le Mali à cette époque de l'année, et qu'il serait également difficile de se faire accrocher par l'adversaire. D'autres cependant émirent des avis contraires, s'appuyant sur le fait que ce maillot débardeur constituait une tenue de Basket-ball et non de Football. Un porte-parole de la Fifa a déclaré d'ailleurs : "Ce n'est pas un maillot de football, c'est plutôt un tricot". Et l'attaquant international ivoirien Lassina Diabaté de renchérir : "Pourquoi ne pas jouer en slip ?"

En l'absence d'un règlement encadrant la question des équipements à cette époque, les lions indomptables furent autorisés à utiliser ce maillot jusqu'à la finale, qu'ils remportèrent face au Sénégal. A la suite de la controverse suscitée par l'usage de cet équipement inhabituel, les champions d'Afrique, d'ors et déjà qualifiés pour la Coupe du monde Corée-Japon 2002, reçurent de la Fifa une interdiction d'utiliser ce maillot au mondial. Puma y rajouta finalement des petites manches noires.

Deux ans après l'interdiction du maillot débardeur, les lions indomptables et leur équipementier étaient au cœur d'une nouvelle polémique. L'objet de cette nouvelle controverse était l'UniQT, le maillot ultraslim des lions indomptables à la CAN 2004. L'uniQT était une combinaison "tout-en-un", un équipement en une seule pièce, maillot et short, qui s'enfilait par les jambes et se fermait aux épaules grâce à des fermetures furtives. Le Cameroun qui fut autorisé par la CAF à utiliser cet équipement à la CAN 2004, se vit interdire l'usage de l'uniQT dans les compétitions organisées par la Fifa, qui estima cette tenue non conforme aux dispositions de l'International Football Association Board.