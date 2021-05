Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club vient à bout de Lupopo et avance vers le titre

Le succès sur Lupopo ouvre une voie royale à V.Club pour le titre, en attendant le dernier match contre Lubumbashi Sport et le règlement du litige sur le joueur Matutala Zao sur une plainte introduite par Don Bosco de Lubumbashi.

Au stade des Martyrs à Kinshasa le 27 mai, l'AS V.Club avait besoin d'une victoire face au FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi pour conforter sa première place au classement et surtout prétendre définitivement au titre national, avant d'affronter Lubumbashi Sport pour son dernier match de la saison. Et ce fut fait. Deux buts à un, c'est le score de cette partie comptant pour la 28e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) et remporté par les Dauphins Noirs de Kinshasa. Glody Lilepo Makabi a ouvert la marque dès la 11e minute de jeu.

Mais Lupopo a poussé au début de la deuxième période jusqu'à obtenir l'égalisation à la 47e minute. Sur un corner d'Ebengo Ciel, le défenseur Ousmane Ouatara de V.Club a malencontreusement détourné le cuir dans ses buts, trompant le gardien de but Landu. Mais à la 83e minute, Obed Mayamba (désigné homme du match) a redonné l'espoir aux joueurs du coach Florent Ibenge avec le deuxième but, catapultant le ballon au fond des filets des Cheminots après une remise de la tête de Jésus Moloko.

Avec 67 points (le résultat du match gagné contre Don Bosco étant suspendu à la suite du dossier du joueur Matutala Zao, V.Club est quasiment assuré du titre. Les joueurs l'ont d'ailleurs ostentatoirement célébré au stade des Martyrs après la victoire sur Lupopo. C'est le cinquième titre de V.Club en championnat national. Et ce sera le premier sacre de la présidente du club, Bestine Kazadi, juste à son premier mandat à la tête de la coordination du club vert et noir de Kinshasa.

JS Bazano bat Renaissance

Le 26 mai au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, le FC Renaissance du Congo a broyé du noir face au club local de la Jeunesse sportive Groupe Bazano, en match de la 29e journée. Et pourtant, les joueurs du coach Papy Kimoto ont mené jusqu'à deux buts à zéro, avec les buts d'Alain Mukoko Mayayi (12e minute) et Glody Kikwama Mujinga (16e minute). Mais les hommes d'André Raoul Mutufuila ont renversé la vapeur et remporté la partie. Ernest Matombo a d'abord réduit l'écart à la 45+3e minute. Et Cyrille Mutwale a signé un doublé aux 60e et 72e minutes. Enfin, la « remontada » a été effective avec le quatrième but du joueur Kambo Alife de Renaissance contre son camp. Contre toute attente, la JS Bazano a remporté le match par quatre buts à deux.

Le FC Renaissance du Congo est bloqué à 31 points, déjà assuré de maintien en Ligue 1 de la RDC. Malgré cette victoire retentissante, Bazano demeure relégable avec 23 points, occupant la quinzième et avant-dernière position au classement. Toutefois, l'espoir est permis, car le club jouera encore deux matchs avant la fin de la saison.