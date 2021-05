Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les professionnels des médias outillés pour la gestion de la désinformation sur les vaccins

Une dizaine des professionnels des médias participent, du 27 au 28 mai, à African Palace à un atelier de formation qui a pour objectif d'apporter les informations capitales de l'infodemie ainsi que sa gestion dans la communauté.

Le Dr Albert Muya Dibaya de Global Health MD. qui a exposé sur" la gestion de la désinformation pour l'acceptation des vaccins covid-19", a rappelé aux professionnels des médias leur rôle dans la lutte contre cette pandémie. La désinformation à propos de la pandémie de covid-19, a-t-il indiqué, a atteint des niveaux inquiétants. Il a souligné que les informations trompeuses sur la pandémie entraînent un climat de méfiance envers les gouvernements , les ministères de Santé publique et les sources fiables d'information au point où la spéculation , les rumeurs et les théories du complot prennent le dessus et éclipsent les informations factuelles et scientifiquement vérifiables.

Cet expert en infodemiologie a révélé que cette désinformation a perturbé les mesures de santé publique. Tout en précisant que certains le font de manière involontaire parce qu'ils savent pas et d'autres le font avec une intention de nuire.

Les vaccins anti-covid-19 n'échappent pas à l'infodemie qui signifie une surabondance d'informations dont certaines sont vraies et d'autres fausses observées au cours d'une épidemie. "Pour la réussite de la vaccination, il faut combattre la désinformation et la méfiance dans le même temps que la mise en place des stratégies et structures de vaccination", a-t-il fait savoir.

Avant de souligner que cette attitude du refus et de méfiance vis-a-vis du vaccin doit être corrigée par les nouvelles approches de gestion de l'infodemie pour permettre une vaccination efficace, couplée aux mesures barrières pour sortir de la pandémie dans les délais. Une infodemie, a-t-il insisté, ne peut être éliminée mais elle peut être gérée par une riposte efficace par des nouvelles mesures et pratiques à bases factuelles visant à prévenir la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, à les détecter et à y répondre.

S'agissant du vaccin Astra Zeneca, cette infodemiologie a indiqué qu'il présente des avantages en ce sens qu'il coûte moins cher et se conserve à 2 ou à 8 degré. Et en date, du 25 mai 2021, 19.597 personnes vaccinées. Il a encouragé les Congolais à se faire vacciner car le vaccin réduit les formes graves de maladie, permet le retour de la vie normale et arrête la transmission.